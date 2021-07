Essa é Classe D, a lendária piscina skatável brasileira

A adrenalina pode ser um vício. Quem ama aquela sensação quase indescritível, não consegue ficar parado. Foi o caso dos surfistas da Califórnia nos anos 50. Durante uma temporada sem ondas, acharam uma forma de manobrar fora d'água, usando rodas e eixos fixados a pranchas de madeira. É, você entendeu. É o nascimento do

A adrenalina pode ser um vício. Quem ama aquela sensação quase indescritível, não consegue ficar parado. Foi o caso dos surfistas da Califórnia nos anos 50. Durante uma temporada sem ondas, acharam uma forma de manobrar fora d'água, usando rodas e eixos fixados a pranchas de madeira. É, você entendeu. É o nascimento do skate .

Na década seguinte, a extensão da praia pro asfalto ficou mais forte por causa de um daqueles comuns períodos de seca no estado. O racionamento fechou torneiras e esvaziou piscinas. Foi assim que os riders visionários da época descobriram como era divertido embalar nas paredes côncavas, o que hoje é chamado skate vertical .

No Brasil existem muitas pistas nesse formato, mas poucos registros da cultura do skate em piscinas de verdade - aquelas que foram planejadas inicialmente pra nadar. A mais representativa vive até hoje. Conhecido como Classe D , o pico foi descoberto pela cena nos anos 80, através de skatistas locais, num clube abandonado em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Seu design tem traços únicos de construção, incomum no Brasil. É uma piscina incrível pro skate.

Conhecida pelos skatistas como piscina mais insana do Brasil.

com os amigos Luiz Francisco, Matheus Hiroshi, Matheus Matsumoto, Pedro Lopes, André Mariano, Gustavo Santos e João Pedro.

Palco de grandes rolês e até cenário de videoclipe, o tradicional pico ainda desperta curiosidade de quem curte o rolê em piscinas, principalmente a nova geração. Assim, a Cave Pool Crew , armou uma sessão na Classe D com os amigos Luiz Francisco, Matheus Hiroshi, Matheus Matsumoto, Pedro Lopes, André Mariano, Gustavo Santos e João Pedro.

Rolê na Classe D pegou fogo com a crew da CavePool

Wall ride do Matheus Matsumoto

e já sair manobrando, o time teve o desafio de gastar horas passando a vassoura, tirando entulho e drenando o acúmulo de líquido de dentro do que um dia foi uma piscina. Sem contar o grau de dificuldade diante da transição rápida, parte funda alta e irregular, sem coping e vários buracos.

Mas não é só chegar na pista de skate e já sair manobrando, o time teve o desafio de gastar horas passando a vassoura, tirando entulho e drenando o acúmulo de líquido de dentro do que um dia foi uma piscina. Sem contar o grau de dificuldade diante da transição rápida, parte funda alta e irregular, sem coping e vários buracos.

