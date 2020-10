'Não haveria skate feminino sem Cara-Beth Burnside'

Um episódio dá a medida do seu tamanho: em 1989, ela foi a responsável por um marco do skate feminino: foi a primeira mulher a aparecer na capa da revista "Thrasher", espécie de Bíblia do skate. “Não existia muita exposição para as meninas, então sair na capa foi incrível”.

“Eu era obcecada em ficar boa, mas nos 80 não existiam campeonatos para mulheres, então eu competia como amadora, junto de todos os caras”. No fim dos anos 90 e início dos 2000, com a inclusão da categoria feminina nos campeonatos, ela dominou o cenário vencendo competições como X Games, Vans Triple Crown e All Girls Skate Jam.

