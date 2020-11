Danny Way, o super-humano que criou a megarrampa

Determinado, guerreiro, fenomenal, super-herói, criativo, original, dedicado, incrível, perseverante, sem medo e lendário. Você pode achar exagerado, mas todos estes adjetivos já foram atribuídos ao americano Danny Way, um cara que vive o skate e virou uma lenda dos esportes de ação.

Danny Way nasceu em 1974 em Portland e participou de seu primeiro campeonato quando tinha apenas 11 anos. Em 1989, teve conheceu finalmente o lugar mais algo do pódio, em competição de vertical. Estava apenas no meio da adolescência e já indicava o futuro promissor e a carreira que construiria.

Danny Way © The Berrics

Skatista completo, Danny andava em todos os tipos de obstáculos e logo ganhou notoriedade por suas habilidades. Em 1991, ainda antes de atingir a maioridade, ganhou o cobiçado prêmio de skatista do ano entregue pela revista "Thrasher". Repetiu o feito em 2004, se tornando um dos raros skatistas que levaram o "bicampeonato".

Danny Way sempre foi um skatista overall © ESPN Images

Ao lado de outras lendas, revolucionou o skate com o lançamento do vídeo “Questionable” (1992), da lendária marca Plan B, que entregou todo um novo universo de manobras e possibilidades nunca antes vistas. Ao lado de gente como Colin McKay, Matt Hensley, Mike Carroll, Pat Duffy, Rodney Mullen e Sal Barbier, ficou eternizada pra sempre sua contribuição pra evolução do esporte. "Foi o vídeo de skate mais importante da era moderna", afirma.

Danny Way dropando do helicóptero © ESPN Images

Sempre na busca de seus limites, em 1994 Danny sofreu uma grave lesão no pescoço enquanto surfava com amigos. Ficou sem saber se voltaria com alguma sequela do acidente. Mas depois de um longo tempo de recuperação, retornou com vontade de ir ainda mais longe. Um dos feitos dessa volta foi a quebra do recorde de maior aéreo em um half-pipe, atingindo 3,60 metros. Além disso, se tornou o primeiro skatista a dropar de um helicóptero para dentro de um half.

“Eu me sinto satisfeito com algumas coisas que fiz na minha carreira e grato também, mas há muitas outras coisas que eu gostaria de tentar antes que acabe”, diz Danny. É com esse pensamento que ele persegue sua evolução, sem parar.

Em 2002, concretizou o sonho de construir uma pista de skate de proporções inimagináveis, hoje conhecida como megarrampa e apresentou ao mundo a novidade realizando o recorde de aéreo mais distante, 19 metros, e de aéreo mais alto, 5 metros (acima).

Ainda em 2003 foi lançado o “DC vídeo”, produção que chocou a indústria do skate, com uma equipe de elite apresentando manobras inovadoras e Danny Way fecha o vídeo com chave de ouro com uma vídeo-parte na megarrampa, realizando manobras nunca antes imaginadas em cima do skate.

Danny Way voa para o corrimão © Mike Blabac

Com o intermédio de Danny, em 2004 os X Games introduziram pela primeira vez uma nova modalidade do skate em suas disputas, o Big Air, competição realizada na megarrampa. Na estreia, o americano levou o ouro e ainda quebrou o próprio recorde de distância com a marca de 24 metros.

Danny Way durante os X Games © ESPN Images

Em julho de 2005 foi a vez de Danny Way virar notícia no mundo inteiro realizando um feito histórico, usando a megarrampa para saltar sobre a Muralha da China, se tornando o primeiro ser humano a pular a Grande Muralha sem o auxílio de um motor.

Danny Way saltando a Muralha da China © ESPN Images

Movido a desafios, na sua lista também está um drop na Guitarra do Hard Rock Hotel and Cassino, em Las Vegas, de uma altura de 24 metros, quebrando o seu próprio recorde anterior, de 7 metros.

Danny Way e seu drop da Guitarra do Hard Rock Hotel and Cassino © Fatbmx.com

Nos X Games, além da vitória na estreia, conquistou mais quatro medalhas de ouro, mas em 2008, em uma dessas disputas na megarrampa, sofreu uma das quedas mais terríveis da história da competição. Incrédulo, o público presenciou o retorno do skatista após o impressionante tombo e ainda testemunhou Danny fechar as demais apresentações para a conquista da medalha de prata. Foi o único ouro que perdeu em suas participações.

Não quero ficar lamentando sobre coisas que poderia ter feito e não fiz Danny Way Em 2012 o americano teve sua história contada no documentário Waiting For Lightning , dirigido por Jacob Rosenberg, contando seu inicio conturbado com problemas familiares até se tornar um dos maiores skatistas de todos os tempos. O documentário tem participações de Travis Pastrana, Rodney Mullen, Tony Hawk, Ken Block, Bob Burnquist, Christian Hosoi e outras personalidades. Danny Way não só provou ser um skatista incrivelmente talentoso, mas também o mais inovador. Em sua busca de suas realizações pessoais, continua a moldar o esporte que ajudou a salvar sua própria vida. "Espero poder realizar algumas coisas antes que seja tarde demais", diz.

Danny Way na Muralha da China © Blabac