Vanessa Torres: a voz de mulheres e gays no skate

Talento precoce que surgiu na cena ainda adolescente, Vanessa Torres tornou-se profissional com apenas 14 anos. Duas décadas depois, é vista como uma lenda do skate. E aqui está como tudo isso aconteceu.

Em 2003, tornou-se a primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro nos X Games, entrando para história do maior evento de esportes de ação. Conquistou ainda uma medalha de prata no ano seguinte, 2004, e mais duas de bronze, em 2015 e 2016.

Foi uma das integrantes da lendária marca Element Skateboards em uma fase em que o "elenco" tinha gente como Nyjah Huston, Chad Muska, Bam Margera e Mike Vallely. Era o dream team do skate. Junto com esse time de estrelas, em 2007 ela sua vídeo-parte no

(2014). Destaque no cenário, Vanessa aproveitou sua exposição para ser uma das primeiras personalidades a levantar a bandeira pelos direitos dos gays dentro do skate. Hoje, é uma das maiores porta-vozes deste universo.

A californiana ainda foi destaque em vídeos emblemáticos da história do skate feitos apenas com mulheres, como

"Fui lá representando a mim mesma”, diz Vanessa sobre a repercussão ao usar a camiseta acima durante uma etapa da Street League, maior competição de street do mundo. "Mas o que importa pra mim é que muita gente gostou e respondeu positivamente à camiseta. Não fiz aquilo pra fazer graça, não era piada. Foi muito bom estar lá, usando essa camiseta, porque isso é um assunto importante, especialmente no skate. Tem muitos gays no skate, mas ninguém realmente assume ou fala sobre isso. Pelo menos, no skate masculino é assim", afirma.

Com a confirmação da entrada do skate no programa esportivo de Tóquio, Vanessa se ocupou trabalhando nas equipes de julgamento das etapas mundiais qualificatórias, além de ser uma das principais comentaristas dos grandes eventos.

