Leticia Bufoni e Felipe Gustavo: uma amizade de ouro

Quando os dois se conheceram no Brasil, há quase 20 anos, não tinham nem como imaginar que essa parceria iria tão longe e que no futuro estariam juntos acompanhando e fazendo parte da evolução um do outro. "A gente era tão novinho que nossos pais tinham que acompanhar a gente nas pistas", conta Felipe.

Quando os dois se conheceram no Brasil, há quase 20 anos, não tinham nem como imaginar que essa parceria iria tão longe e que no futuro estariam juntos acompanhando e fazendo parte da evolução um do outro. "A gente era tão novinho que nossos pais tinham que acompanhar a gente nas pistas", conta Felipe.

Quando os dois se conheceram no Brasil, há quase 20 anos, não tinham nem como imaginar que essa parceria iria tão longe e que no futuro estariam juntos acompanhando e fazendo parte da evolução um do outro. "A gente era tão novinho que nossos pais tinham que acompanhar a gente nas pistas", conta Felipe.

🤜🤛 A história dos dois se cruzou pra valer em 2007, ano que em viajaram pros EUA com caminhos e oportunidades diferentes. Se reencontraram num campeonato, se reaproximaram e ali não teve jeito. É Amizade mesmo, com "a" maiúsculo. Daquelas pra vida. “O Felipe é como se fosse um irmão pra mim. A gente cresceu junto no skate e também fora das pistas. A nossa amizade sempre foi de muita parceria”, diz Leticia.

🤜🤛 A história dos dois se cruzou pra valer em 2007, ano que em viajaram pros EUA com caminhos e oportunidades diferentes. Se reencontraram num campeonato, se reaproximaram e ali não teve jeito. É Amizade mesmo, com "a" maiúsculo. Daquelas pra vida. “O Felipe é como se fosse um irmão pra mim. A gente cresceu junto no skate e também fora das pistas. A nossa amizade sempre foi de muita parceria”, diz Leticia.

🤜🤛 A história dos dois se cruzou pra valer em 2007, ano que em viajaram pros EUA com caminhos e oportunidades diferentes. Se reencontraram num campeonato, se reaproximaram e ali não teve jeito. É Amizade mesmo, com "a" maiúsculo. Daquelas pra vida. “O Felipe é como se fosse um irmão pra mim. A gente cresceu junto no skate e também fora das pistas. A nossa amizade sempre foi de muita parceria”, diz Leticia.

em tudo", diz o Felipe, que revela um segredo da dupla nas competições. "Em várias disputas trocamos dicas, traçamos estratégias de manobras e linhas juntos", conta ele, que completa com orgulho: "Quando ela sobe no pódio, parece que eu subo também". Morreu de amor lendo isso? 🥰

E nesse tempo todo escreveram muitas histórias juntos, fizeram trips por esse mundo todo, compartilharam fases tensas de recuperação de lesões. “Tenho uma consideração enorme por essa menina. A gente se conhece tanto que é de lei dar apoio um pro outro em tudo", diz o Felipe, que revela um segredo da dupla nas competições. "Em várias disputas trocamos dicas, traçamos estratégias de manobras e linhas juntos", conta ele, que completa com orgulho: "Quando ela sobe no pódio, parece que eu subo também". Morreu de amor lendo isso? 🥰

E nesse tempo todo escreveram muitas histórias juntos, fizeram trips por esse mundo todo, compartilharam fases tensas de recuperação de lesões. “Tenho uma consideração enorme por essa menina. A gente se conhece tanto que é de lei dar apoio um pro outro em tudo", diz o Felipe, que revela um segredo da dupla nas competições. "Em várias disputas trocamos dicas, traçamos estratégias de manobras e linhas juntos", conta ele, que completa com orgulho: "Quando ela sobe no pódio, parece que eu subo também". Morreu de amor lendo isso? 🥰