Alô, Leticia! Alô, Felipe! Tóquio é logo ali

A pressão entre as melhores da categoria deixou a disputa acirrada. Leticia Bufoni estava confiante em suas voltas e surpreendeu com algumas marretadas como B/s Smithgrind e B/s Lipslide no corrimão grande, finalizando em quinto. Pamela Rosa não perdeu o gás e brigou até o fim, garantindo o quarto lugar com suas tricks de peso. Rayssa Leal, a mais jovem skatista na competição, brilhou. Com 13 anos, a brasileira, que finalizou com bronze, impressionou com sua fluidez e leveza. Mas Aori Nishimura deixou claro que está pronta pra competir em casa: mesmo com erros no Best Trick, mandou Halcab Noseslide e F/s Nosegrind na trava maior, saindo vitoriosa.