Sky Grind: Leticia Bufoni faz manobra para a história

Se seus olhos parecem não acreditar no que viram no vídeo acima, não se culpe. É realmente inédito. É incrível. Leticia Bufoni , a maior skatista de todos os tempos , uniu duas de suas paixões: paraquedas nas costas, ela saltou de skate de dentro de um avião em pleno voo, projeto batizado de Sky Grind . Nunca antes na história deste esporte. Nunca antes na história deste planeta.

Quando realizou tudo o que seria possível nas manobras de rua, a rainha do skate street encarou uma pista sob medida dentro de um avião em voo a quase 3 mil metros de altitude . A aventura só chegou ao fim com o feito inédito: um feeble grind no corrimão rumo ao céu.

Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Tudo isso executado em um avião Hércules C-130 , um clássico que cruza os ares desde os anos 1950 e que você certamente já viu antes: esse mesmo pássaro foi usado em "Velozes e Furiosos 7" (2015). E na equipe que registrou a façanha estava Craig O’Brien , videomaker e paraquedista que participou das gravações de "Missão: Impossível – Efeito Fallout" (2018), filme da franquia estrelada por Tom Cruise. O registro foi feito em agosto de 2022 pelas mesmas lentes Panavision usadas pelo diretor e roteirista vencedor do Oscar Quentin Tarantino.

Aperta aí o cinto e conheça os detalhes do Sky Grind , projeto que leva o nome da manobra inédita que exigiu preparo físico reforçado e mobilizou uma equipe pesada em Merced, cidade a cerca de 200 quilômetros de São Francisco, na Califórnia.

🛩️ A pista dentro do avião

Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

A pista foi criada por Joe Ciaglia, dono do Califórnia Skate Park e responsável pela pista usada nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Joe conhece Leticia há mais de dez anos e diz que foi o projeto mais inusitado que já realizou. Não à toa: ele precisava juntar o desafio esportivo a um ambiente novo, o ar. Entender como lidar com as diferenças evidentes, a turbulência. E tudo precisava ser absolutamente perfeito. Foram mais de 50 pessoas trabalhando na montagem da pista e na filmagem.

Esse foi um dos melhores dias da minha vida Leticia Bufoni

💪 Treinos, treinos e mais treinos

Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Quem vê resultado, não vê corre. Leticia teve que se dedicar muito pra fazer de Sky Grind um sucesso. No Aerotelier, base aeroesportiva da Red Bull na Argentina, ela se aperfeiçoou no paraquedismo, ultrapassando a marca de 100 saltos realizados. Certificada a saltar sozinha, ela passou a ter treinamentos com Jeffrey Provenzano, paraquedista americano dono de cinco recordes mundiais e conhecido por acrobacias aéreas. Foram meses acompanhando Leticia, até o salto final. E se impressionou com a curva de evolução. "Ela é uma incrível paraquedista. Eu fiquei surpreso. Atletas tendem a pegar a manha muito rapidamente, mas ela foi acima das expectativas. Deu total atenção a todos os detalhes", diz.

🛹 A manobra para a história

Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

"É muito louco pensar que eu sou a primeira pessoa a andar de skate dentro de um avião, dar um feeble no ar. Isso era algo que eu não sabia se seria possível ou não. Eu nunca tinha andado de skate dentro de um avião. Eu não sabia que esse projeto tomaria essa proporção tão grande quanto tomou", comenta o fenômeno do skate street. A garota que cresceu na zona leste, apaixonada por futebol, e colocou mais um ponto de exclamação em sua vitoriosa história.

🎬 Gravação de cinema

Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Craig O’Brien, que fez parte da equipe de gravação, tem uma larga experiência no cinema. Além de "Missão: Impossível – Efeito Fallout", participou também de blockbusters como "Homem de Ferro" e "Viúva Negra". Acha que foi fácil pra ele? Nada disso. “Foi uma questão de timing, de eu pisar naquela rampa no momento certo. Se eu fosse muito antes, ela pareceria muito pequena no take. E se eu chegasse muito depois, ela passaria pela câmera, e eu não queria olhar pra ela sobre os meus ombros. Queria olhar para ela no avião”, conta. Deu tudo certo.

+ Veja as melhores imagens de Sky Grind captadas pelo fotógrafo Marcelo Maragni

Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Leticia – Sky Grind © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Leticia – Sky Grind: o skate sobreviveu, gente © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

E se você pausou o vídeo assim que apareceram os créditos, volte lá, porque tem uma cena especial pós-créditos. Porque, afinal de contas, e o skate?

+ Veja abaixo o making of e entenda como foi possível fazer o salto épico acontecer

14 min (Making of) Leticia – Sky Grind Nunca antes na história deste planeta alguém havia feito uma manobra de skate saltando de um avião. Veja como foi possível pra Leticia Bufoni.

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!