Lucas Rabelo indica 6 picos pra amantes do skate street

O espaço que comporta réplicas de outros spots famosos (como o piso da Matriz da capital e o Vale do Anhangabaú) foi berço pra gente como Luan Oliveira, Marlon Silva e Dwayne Fagundes. O mesmo caminho foi trilhado por Lucas Rabelo, que acabou sendo adotado pelos gaúchos. Ainda muito novo, Lucas mudou-se pro sul, onde criou uma família dentro e fora do skate.

Quando o tema é skate nordestino, Lucas tem propriedade no assunto. Se você procura chão liso, gap, escada, banco e borda, em Fortaleza, o skatista indica o Jardim Japonês. O lugar é aconchegante pela paisagem, com fontes e arquitetura tradicional da cultura japonesa. Esse é o ponto de encontro sagrado para os amantes de street no Ceará. “Esse, sem dúvidas, é meu pico dos sonhos”, comenta o nativo.

