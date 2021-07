Made in Ceará: Lucas Rabelo põe o Nordeste no mapa do skate

Nascido na periferia de Fortaleza, no bairro de Pirambu, Lucas Rabelo conheceu o skate quando era um moleque de 11 anos, por influência dos amigos que manobravam na esquina de casa. Filho de skatista, ele não teve a chance de manobrar com o pai, que morreu quando ele ainda era pequeno. “Tentei pedir o carrinho dele pra minha vó, mas acabei usando dos parceiros, não tinha condição de comprar o meu”, diz. É o início de uma bela e promissora história do esporte brasileiro.

A aptidão do Lucas pro skate sempre foi nítida. E mesmo evoluindo rapidamente no street , ele manteve a simplicidade. “Nunca achei que andava bem, porque se tivesse essa mentalidade talvez poderia relaxar de alguma maneira”, conta. Foi graças ao olheiro local Ely Martins que suas vídeo-partes começaram a circular na internet. E aí o próximo passo seria brilhar nos pódios de campeonatos.

Mesmo sem o apoio da família, aos 12 anos, o streeteiro embarcou para São Paulo em busca do seu sonho. Numa sessão no Brasil Skate Camp, foi apresentado ao profissional Cesar Gordo, que não pensou duas vezes em levá-lo pra Porto Alegre. Chegando lá, foi acolhido pelos gaúchos e apadrinhado pelo seu atual agente.

Lucas Rabelo - Backside Overcrooks © Pablo Vaz

“No sul mudei meus hábitos. Comecei a fazer aulas de inglês, me davam jornal pra ler diariamente e tinha uma boa alimentação. Foi uma evolução não só no skate, mas também como pessoa”, lembra. Mas nunca pra trás as raízes.

Tenho orgulho de representar o Ceará. A cena do skate nordestino é forte e de alto nível, mas desvalorizada Lucas Rabelo

Lucas Rabelo sempre teve tesão por encarar as disputas, entrar em campeonatos. “A gente não tem muitas opções no skate . Viver só de vídeos é quase impossível. Então, foi nos eventos que eu comecei a tirar um sustento, vendendo a premiação que eu ganhava”. Com isso, criou o hábito de viajar para muitos lugares buscando troféus.

Nos eventos de elite, fez história vencendo o Rei da Pista em 2018 na tradicional pista da Drop. Já no ano seguinte, levou ouro no Damn AM em Nova York e correu a etapa do Tampa AM passando pra final entre 300 competidores. Nessa época, passou em primeiro na semifinal do Street League de São Paulo, mas se machucou e ficou sem competir.

Corrimão é a especialidade de Lucas Rabelo © Guilherme Abe

Outro momento marcante na trajetória foi a passagem para profissional. Mesmo com toda bagagem e responsabilidade, Lucas já se sentia preparado para uma missão maior. “Quando era amador já tinha uma vida focada nas viagens e patrocínios. Só faltava um modelo de shape assinado para concretizar. 2020 foi o ano do mérito. Fiquei muito feliz com essa grande conquista”, finaliza.

Morando atualmente no eixo Porto Alegre-Califórnia, o skatista de 22 anos está mergulhado em treinos, sessões intensas e boas noites de sono. Pra abrir cada vez mais o seu espaço. “Vou trabalhar duro para ter a oportunidade de mostrar meu skate e de onde eu vim”, afirma. Porque, no fim, Lucas nunca deixará de ser o moleque de Pirambu.

