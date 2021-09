6 lugares que você nunca imaginou pra andar de skate

ou alguém que faz parte da cena, já deve ter ouvido falar que os riders são vistos como arquitetos da rua. Isso porque, em matéria de desbravar novos picos, a galera é visionária. Skatista prova que é possível se divertir com o que menos se espera. Aqui estão seis picos excepcionais que nunca passaram pela sua cabeça para explorar com o carrinho.

Seja você alguém que chegando agora ao mundo do skate ou alguém que faz parte da cena, já deve ter ouvido falar que os riders são vistos como arquitetos da rua. Isso porque, em matéria de desbravar novos picos, a galera é visionária. Skatista prova que é possível se divertir com o que menos se espera. Aqui estão seis picos excepcionais que nunca passaram pela sua cabeça para explorar com o carrinho.

Seja você alguém que chegando agora ao mundo do skate ou alguém que faz parte da cena, já deve ter ouvido falar que os riders são vistos como arquitetos da rua. Isso porque, em matéria de desbravar novos picos, a galera é visionária. Skatista prova que é possível se divertir com o que menos se espera. Aqui estão seis picos excepcionais que nunca passaram pela sua cabeça para explorar com o carrinho.

Entre lindas paisagens e uma vida selvagem está a gigantesca skatepark de Montana, no noroeste estadunidense, na fronteira com o Canadá. Tradicionalmente conhecida como o "país do céu grande", a região foi contemplada por uma estrutura fora dos padrões de pistas convencionais, trazendo um design sinuoso pelas formas e curvas visionárias. O pico impacta ainda mais pelo cenário deslumbrante e singular de um dos maiores tesouros naturais inexplorados dos Estados Unidos, regado a montanhas com gelo e muito verde. O sueco

e o próprio Ojanen encararam a sessão rodeada por vulcões, formações rochosas e ventos fortes, a 3500m acima do nível do mar. Mesmo com o perrengue das condições climáticas, o time enfrentou o ar rarefeito, junto às queimaduras geradas pelo sal, rendendo manobras e registros memoráveis em uma estrutura para

feita por blocos de sal no maior deserto mineral do mundo? Para quem duvidou, isso aconteceu em 2018, em um projeto do finlandês