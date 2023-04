As 5 manobras favoritas da Yndiara Asp

Qual manobra não pode faltar no seu rolê? Pra notável dos bowls de concreto Yndiara Asp , o cardápio varia das simples até as mais complexas. O que vale é estar sempre com o carrinho nos pés. E a sessão pode rolar no quintal de casa, em Florianópolis, onde ela tem rider uma pista de skate pra passar a maior parte do tempo. Olha agora as manobras que fazem a cabeça dela.

01 Ollie

Para quem quer dar os primeiros embalos no skate, o ollie é a manobra inicial e fundamental para evoluir no carrinho. É um movimento de alavanca bem simples, basta bater o tail com o pé de trás na madeira e raspar o pé da frente em direção ao nose saltando junto do skate. “Foi a primeira manobra que aprendi e é a base de quase tudo no skate. Dá pra mandar tanto no solo quanto em transição e tem muitas variações. Sempre dá pra evoluir e melhorar”.

02 Flip indy

Uma combinação de duas manobras: uma com os pés e outra com as mãos. O flip faz o skate girar no seu próprio eixo e o indy segura o carrinho pela frente com a mão de trás, trazendo o board de volta para os pés e soltando antes de aterrissar. “Manobra que tem meu apelido e que já rendeu muita história, desde quebrar o pé até ganhar campeonato”.

03 Fs nosegrind

Tanto na transição, quanto nos obstáculos de rua, o nosegrind precisa deslizar truck da frente no corrimão ou borda. Um clássico dos carrinhos. “Acho uma manobra muito style e ainda quero pegar mais a base para mandar em vários lugares”, conta Yndiara.

04 No comply tailslide

A trick começa com um movimento de pulo com o pé da frente apoiado no chão fora do skate e o outro pé apoiado na parte de trás do skate, empurrando o carrinho para deslizar com o tail da madeira em alguma superfície. “Manobra diferenciada, que não se vê toda hora. Sensação muito boa ao executar”.

05 Fs Fast Plant

Essa manobra envolve três passos: um giro 180° com um salto usando pé de trás apoiado no chão e a mão de trás agarrando skate no ar, finalizando com o skate voltando para os pés. "Um dos meus ganha-pão, ou seja, manobra satisfatória e expressiva”.

