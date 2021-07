Matriz Skate PRO ON revela os vencedores da edição 2021

Entre sessões isoladas, noturnas e até em lugares inexplorados, sempre com um álcool gel no bolso, dezenas de produções audiovisuais foram trabalhadas em um prazo de entrega de 30 dias.

Entre sessões isoladas, noturnas e até em lugares inexplorados, sempre com um álcool gel no bolso, dezenas de produções audiovisuais foram trabalhadas em um prazo de entrega de 30 dias.

Entre sessões isoladas, noturnas e até em lugares inexplorados, sempre com um álcool gel no bolso, dezenas de produções audiovisuais foram trabalhadas em um prazo de entrega de 30 dias.