5 minas que vão inspirar seu rolê de skate

No pódio, nas ruas ou bastidores, as mulheres estão sempre levando o skate pro topo. Elas não só se empoderam dia após dia, como também servem de inspiração para todos que praticam ou simpatizam com o esporte. Aqui tem uma lista de garotas poderosíssimas que dão exemplo de superação, prestígio e amor pelo skate.

🇧🇷 Vitoria Mendonça

1 min Red Bull Manny Mania: Vitória Mendonca Essa é Vitória Mendonça mandando ver no Red Bull Manny Mania 2022, competição digital de skate.

Diretamente do Rio de Janeiro para o mundo, Vitória Mendonça se tornou umas das preferidas do skate de rua. Ela, que já enfrentou muita pedra portuguesa, hoje esbanja técnica, carisma e flow por onde passa. A carioca, que parece ter nascido com o skate no pé, está vivendo seu sonho. Bate ponto nas mais renomadas competições, participa de vídeo partes e vem ganhando prestígio da mídia especializada, como ocorreu em 2022, indicada melhor skatista do ano pela revista Thrasher.

🇵🇭 Margie Didal

6 min Margielyn Didal Faça um tour pela casa de Margielyn Didal e saia para uma sessão em seu pico de skate preferido depois relaxe com os locais.

Se você procura skate técnico, precisão, misturado com simpatia, vai encontrar no skate da Didal. A Filipina se destaca por ter um coração gigante que cabe, além dessas qualidades, exemplo de luta e sororidade. Afinal, ela representa uma história de superação para toda a comunidade carente de Cebu, sua terra natal. Se antes a talentosa tinha que ajudar a vender comida para viver do skate, hoje é a skatista quem sustenta toda a família através do carrinho.

🇧🇷 Leticia Bufoni

5 min Leticia – Sky Grind De skate no pé e paraquedas nas costas, Leticia Bufoni realiza um inédito salto de um avião em pleno voo. Não sem antes fazer um feeble grind. Só vendo pra acreditar.

Se você procura incentivo pra se jogar na aventura, siga os passos da Leticia . Ela começou no futebol, mas virou a maior skatista street do planeta. Ganhou destaque nas competições colecionando muitos títulos (só nos X Games foram seis medalhas de ouro). Sua última proeza foi construir uma pista de skate dentro de um avião Hércules e acertar um Sky Grind, nome que batizou pelo feito inédito despencando céu abaixo. Fica difícil não babar vendo o flow, manobras de impacto, combos técnicos e inovação da skatista pioneira.

🇺🇸 Marbie Miller

Marbie é uma streeteira americana do estado conservador de Wisconsin, região conhecida pelos maiores rebanhos de gado e pelas famosas motos Harley-Davidson. Ela fez história ao ser a primeira skatista transexual com modelo assinado pela marca de shapes pela There Skateboards. Esse mérito vem diante do rolê criativo, moderno, cheio de estilo próprio e que vem cativando uma legião de fãs e admiradores pelo mundo.

🇧🇷 Rayssa Leal

Quem poderia imaginar que um presente no aniversário de 6 anos mudaria a história do skate para sempre. Foi dessa forma que Rayssa, vice-campeã olímpica, medalhista de ouro nos X-Games e atual campeã mundial de skate street, deu seus primeiros embalos e hoje se tornou um grande fenômeno do esporte. Aos 15 anos de idade, a pequena prodígio, local da cidade de Imperatriz, no Maranhão, é a maior promessa do skate de todos os tempos e garante fazer muito barulho na cena com destaque na perfeição de manobras, combo de marretas e enfrentar sem medo obstáculos gigantes.

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!