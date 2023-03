Skate na neve: assista a esse desafio do Ryan Decenzo

Inspirado na missão do compatriota Rick McCrank, que em 2014 deslizou de skate em compensados de madeira na neve, o canadense Ryan Decenzo foi ainda mais longe no rolê. Monstro do street, ele encarou um vão de aproximadamente 6 metros de comprimento e 1,2 metro de largura na geladíssima Whistler (veja no player acima).