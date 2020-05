Está chegando agora? Então conheça as partes do skate

Shape (deck)

Geralmente são feitos de sete lâminas de madeira, seja com o tradicional maple canadense, para os importados, ou o marfim, para os fabricados no Brasil. A parte da frente do shape é conhecido como nose (nariz) e a de trás é o tail (rabeta). E existe uma vasta variedade de modelos e tamanhos.

Geralmente são feitos de sete lâminas de madeira, seja com o tradicional maple canadense, para os importados, ou o marfim, para os fabricados no Brasil. A parte da frente do shape é conhecido como nose (nariz) e a de trás é o tail (rabeta). E existe uma vasta variedade de modelos e tamanhos.

Geralmente são feitos de sete lâminas de madeira, seja com o tradicional maple canadense, para os importados, ou o marfim, para os fabricados no Brasil. A parte da frente do shape é conhecido como nose (nariz) e a de trás é o tail (rabeta). E existe uma vasta variedade de modelos e tamanhos.