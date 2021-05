Malas prontas: Yndiara Asp e Pedro Barros vão a Tóquio

Festa americana no pódio do park masculino. A terceira posição foi para o norte-americano Gavin Bottger, que se destacou com manobras inéditas de fakie, suite, com grab e sem grab. Oski Rozenbergn obteve segundo lugar com seu skate fluido e tricks criativas. Mas, nada superou a performance da máquina de manobras

Teve dobradinha brasileira no pódio. Pamela Rosa seguiu invicta até a final, com velocidade e manobras de impacto como bigspin f/s boardslide no corrimão. Na sequência, Rayssa Leal mostrou que tamanho não é documento. A maranhense de 12 anos impressionou os juízes com sua precisão e fluidez nas manobras. Já a holandesa Roos Zwetslootandou nos maiores obstáculos da pista, dando trabalho para