Sakura Yosozumi: nome de flor, skate de samurai

, uma das melhores do mundo no skate park e primeira campeã olímpica da modalidade.

Quem poderia imaginar que uma brincadeira poderia levar tão longe? "Pra ficar próxima do meu irmão, resolvi me distrair com o

O companheirismo e amizade sempre foram seus aliados, e ela carrega no nome o significado de flor de cerejeira, ícone popular da cultura oriental e símbolo de beleza, feminilidade e amor. Sakura vem de uma geração de riders que chama a atenção pelo talento nas pistas e a pela forma leve de se relacionar com as colegas. “Rodeada de amigas, não sinto que estamos competindo. Uma torce pela outra. Por isso, fica na cara que estamos ali fugindo de padrões e nos divertindo”, diz.

Rainha dos 540º, manobra que é um giro e meio no ar (e feito de preferência sem as mãos), o talento da japonesa fez com que a categoria feminina subisse pra outro patamar.

Mesmo sendo uma das melhores do Japão, hoje um dos países mais importantes do skate mundial, achar um lugar pra treinar sempre foi uma tarefa difícil. "Eu gastava até 5 horas", conta. A mãe da Sakura fazia regularmente viagens de ida e volta até os skateparks de Mie, Osaka e Kobe pra ver o crescimento da filha. Na pandemia, a coisa se complicou.

