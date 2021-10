Rolê em Floripa? Aqui estão os melhores picos de skate

tem muita história com o carrinho. Desde 1997, o pico dos sonhos oferece um complexo com área de acomodação, pista de park, piscina, loja e bar recheado. Tudo isso, com uma decoração que respira skate, dos detalhes nas paredes até os vídeos na TV. A pousada é uma das mais famosas da Ilha pelas sessões e campeonatos, e por ser abrir as portas para muitos skatistas, como

fica ao lado da praia e, juntamente, funciona como centro de treinamento com foco no skate e no surf. É comum cruzar com grandes riders ali. Pros os visitantes, o local oferece um bar com ambiente que respira o espírito de comunidade do carrinho.

No nordeste da Ilha, há também um bowl de qualidade, localizado no Rio Vermelho, reduto de skatistas em Florianópolis. A pista particular

Também conhecido por Cova, o bowl RTMF (Rio Tavares Mother Fucker) fica no quintal da casa do Pedro Barros e foi aprovado por Christian Hosoi, Steve Caballero, Jeff Grosso e muitas outras lendas do skate. O playground fez tanto barulho que acabou entrando no circuito mundial de skate com o

Também conhecido por Cova, o bowl RTMF (Rio Tavares Mother Fucker) fica no quintal da casa do Pedro Barros e foi aprovado por Christian Hosoi, Steve Caballero, Jeff Grosso e muitas outras lendas do skate. O playground fez tanto barulho que acabou entrando no circuito mundial de skate com o Red Bull Skate Generation , em que o próprio anfitrião faturou títulos em casa.

Um pico onde você realmente se sente em casa. A pista no quintal, feita pelo próprio dono, tem obstáculos rústicos, deixando a sessão mais descontraída nas transições leves. Aqui, a diversão com os amigos é garantida. O espaço do Karagua também oferece quartos para deixar o hóspede ainda mais à vontade para manobrar.

