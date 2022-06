Essa pista de skate na Bolívia é de tirar o fôlego

O sonho de erguer o pico de 1,2 mil metros no coração da América do Sul foi concretizado numa parceria de skatistas locais com ajuda da ONG

, que constrói pistas pelo mundo. A obra rolou num tempo inacreditável: ficou pronta em menos de um mês e contou com a participação de 100 pessoas de 15 países. Essa galera colocou a mão na massa e criou o espaço, levando esperança pro skate de uma região pobre da cidade.