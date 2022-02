Fazer do skate profissão: Sandro Dias mostra o caminho

Se você sonha com uma carreira no skate , mas não sabe bem como chegar lá, Sandro Dias é o cara pra servir de exemplo. Mineirinho é lenda dos carrinhos: tem seis títulos mundiais, é tricampeão europeu e tem ainda duas medalhas de ouro nos X Games. O cara fala com propriedade sobre carreira no skate.

Representante de uma geração que nasceu antes da internet, sem acesso instantâneo à informação, ao volume de pistas boas e à qualidade das peças de skate, o Sandro construiu um legado que segue inspirando o rolê. Quer saber como ele alcançou tudo isso? Então, anote aí as dicas infalíveis do ícone que destrói nas transições .

Lute como um skatista

Nunca se esqueça de que quase nada é fácil e rápido. Mesmo com as facilidades que o skate oferece hoje, como pistas, equipamentos e informação, o skatista precisa ter paciência. Todas as fases - desde a derrota em um campeonato ou cair em uma manobra - são fundamentais para o processo de evolução. Persistência é atitude!

Quem vê close, não vê corre!

Mesmo ciente de que no skate não há regras, ter disciplina é a melhor forma de manter o foco. Pra isso, são necessários alguns sacrifícios para se dedicar àquilo que deseja. “Deixava de sair com amigos pra dormir bem e acordar pronto para encarar a sessão no dia seguinte”, desabafa Mineirinho, convicto de que andar skate sempre foi mais relevante que qualquer coisa.

Foco na missão

Objetivo é o item básico que serve como propósito para concretizar os sonhos. Muitas vezes, o foco não se trata de chegar ao topo, mas, sim, de alcançar um ideal específico e totalmente singular. Uma vez tendo isso em mente, você vai se sentir motivado para tomar alguma decisão ou correr atrás de suas aspirações. “Quando decidi que queria viver do skate, isso virou minha meta”.

Além da competição

Independentemente de medalha ou de qualquer colocação em pódio, andar de skate é um ato de amor. ”Vim de uma safra de skatistas que comprova que o skate é um estilo de vida, e por isso estou nesse meio até hoje”, diz Sandro. Esse lifestyle comprova a real essência do carrinho que começou como brinquedo e hoje está na modalidade olímpica. Se o rolê for divertido e a performance uma consequência, sua trajetória no skate vai durar a vida toda.

Ninguém larga a mão de ninguém

Sabe quando a galera vibra ao acertar uma manobra na pista? Vindo da família ou dos amigos, o incentivo contribui para o progresso físico, emocional e psicológico de qualquer pessoa. Deixar o skate livre e com autonomia, evitando uma relação controladora ou superprotetora, também é uma forma de apoiar a carreira de um skatista. “Tive a sorte de ter sido apoiado pela minha família em todas as coisas que amo”, comenta o skatista, que deixou de lado o trabalho com o pai para seguir seu sonho no skate.

