L7NNON: um fenômeno do rap e seu amor pelo skate

Você certamente conhece o L7NNON, também conhecido como L7. Um fenômeno do rap brasileiro, artista bombado em toda plataforma de música. Mas você sabia que esse mesmo cara é skatista completamente apaixonado?

O talento do L7 nas rimas nasceu nas ruas do Realengo, subúrbio do Rio de Janeiro, assim como os primeiros embalos de skate, fonte inspiradora que deu um empurrão na carreira musical. "Eu queria viver do skate e comecei a cantar de bobeira. Parece loucura me enxergar hoje sendo reconhecido na cena pelas duas coisas", afirma L7.

L7nnon mandando um switch flip na Praça Mauá, RJ © Fabio Piva

O papo reto de L7 traz vivências da sua realidade e um discurso que estimula a nova geração a não fugir da batalha. "Assim como no rap eu me joguei, no skate não era diferente. Tenho 20 parafusos no braço esquerdo numa tentativa de halfcab rock na pista da Lagoa. E acredite, tudo que conquistei foi depois dessa lesão. Era a vida falando: vai parar ou continuar? Eu continuei e olha aonde cheguei", diz o cara que virou um dos maiores rappers do país.

Por onde passa, L7 deixa milhares de fãs. Se antes ele curtia tranquilamente uma sessão pela Praça XV ou a Duó, picos preferidos de skate no Rio, atualmente não dá pra passar batido. Ele afirma que hoje o maior desafio é conciliar a agenda frenética de shows, viagens e compromissos da vida no geral. "A parte boa é poder encontrar com os amigos das antigas e minhas referências no skate. Uma satisfação muito grande também de ter do meu lado pessoas como Leticia Bufoni, Italo Ferreira, Felipe Gustavo e Pedro Scooby. Geral só se diverte", diz L7.

Mas por mais que a vida pareça uma festa, o rapper dá o sangue quando fala de responsabilidades e exemplo. "A fórmula é acreditar, ser honesto, bom, verdadeiro e sincero. É o que está em falta hoje em um mundo de status", afirma.

L7 nos palcos © Favio Piva L7nnon em apresentação no Rio de Janeiro © Fabio Piva

Quando você verbaliza as ideias, as coisas acontecem L7NNON

L7 já desejou com todas as forças fazer parte de uma equipe de skate ao lado de ídolos . "Uma vez a Red Bull mandou uma geladeira pro estúdio e comentei com o meu empresário a vontade entrar numa marca um dia. E aqui estou, três ou quatro anos depois, concretizando esse sonho de ser skatista e rapper na equipe", diz.

E se você achava que corre de L7 acabou por aqui, está muito enganado. Mal começou o ano e ele já está com muitas apresentações marcadas pelo Brasil, além de estar gravando novas músicas, um documentário e a tão esperada videoparte, que segundo ele mesmo está "filmando as marretas no sigilo".

L7nnon na sessão pelas bordas da Praça Mauá © Fabio Piva

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!