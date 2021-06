Os recordes e curiosidades mais incríveis do skate

Em 1978, o norte-americano Alan Gelfand ficou conhecido por inventar o Ollie na transição. Mal ele sabia que iria revolucionar o mundo do skate com essa manobra.

2. Em 1978, o norte-americano Alan Gelfand ficou conhecido por inventar o Ollie na transição. Mal ele sabia que iria revolucionar o mundo do skate com essa manobra.

3. Todo 21 de junho é comemorado o Dia mundial do Skate . A data foi criada em 2004 pela International Association of Skateboards, para mostrar que existe uma cena forte espalhada pelo mundo.

