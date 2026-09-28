Vale lembrar! Há 1 ano Sandro Dias dropava a maior rampa de skate do mundo

Um ano atrás o que parecia sonho de skatista radical se transformou em realidade. Sandro Dias dropou a fachada de 22 andares do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) em Porto Alegre (RS), entrou pro Guinness World Records ™ e fez história.

O projeto era antigo. Sandro acalentou o sonho por 13 anos até encontrar as condições ideais pra torná-lo realidade. O Red Bull Building Drop foi o projeto mais desafiador dos mais de 40 anos de dedicação ao esporte de um dos maiores nomes do skate mundial.

Pra celebrar o aniversário de um ano da façanha foi lançado o documentário “Sandro Dias e a Maior Rampa de Skate do Mundo” , que leva quem assiste a um passeio por toda a preparação do hexacampeão mundial até chegar ao alto da rampa pra viver toda adrenalina do grande dia.

1 h 34 min Sandro Dias e a Maior Rampa de Skate do Mundo Revisita a carreira de Sandro Dias, uma das maiores lendas do skate brasileiro, enquanto ele faz a descida da vida.

“Rever toda a história é muito doido, porque quando a gente está envolvido fazendo a parada, não tem noção do que é. São as imagens, os perrengues, os testes pela primeira vez. O filme como um todo me trouxe muita emoção”, disse Sandro.

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Lembra como foi Red Bull Building Drop? Abaixo reunimos algumas curiosidades do desafio pra relembrar um dos feitos mais insanos da história do skate.

Red Bull Building Drop: toda a descida de Sandro Dias © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

01 O desafio em números

Altura do prédio do CAFF: 88,91m

Altura de onde ele iniciou a descida: 70m do chão

Tamanho da rampa dropada: 60m

Tempo de descida: 8s

Pico da força G na descida: 3,9 g, o que significa que seu corpo foi submetido a quase quatro vezes seu próprio peso.

Velocidade que Sandro atingiu: 103,8 km/h

02 A estrutura

Red Bull Building Drop: a descida © Fabio-Piva-/-Red-Bull-Content-Pool

O prédio do CAFF já era chamado de “a rampa de skate definitiva” antes mesmo de Sandro Dias realizar o feito. Era o sonho de consumo dos skatistas locais e do restante do país. Mas era inviável descer de skate a fachada de concreto irregular do edifício modernista, desgastada pelos anos.

Pra assegurar performance e segurança a Sandro, a fachada foi coberta por painéis de madeira compensada acompanhando a curva externa do prédio, criando uma linha suave e controlada pro skatista passar.

03 A preparação física

Red Bull Building Drop: Sandro Dias fez treinos físicos © Fábio Piva/Red Bull Content Pool

Sandro Dias precisou intensificar os treinos para se preparar pro desafio. Além da preparação física tradicional, ele fazia sessões práticas com coletes com pesos pra simular o aumento da força G, além de exercícios de estabilidade em velocidade.

O skatista usava palmilhas especiais que ajudavam a monitorar o peso durante as práticas. Ele suportou fazer as atividades com 43 kg de peso a mais na parte de cima do corpo que simulavam o impacto de de uma força G de 383 kg nas pernas.

Sandro também treinou sendo puxado por um carro a até 136 km/h pra testar a estabilidade do skate e acostumar o corpo à enorme resistência do vento e à trepidação. Teve ainda que simular o final do desafio, se jogando em uma parede de almofadas de impacto.

04 Os treinos no skate

Red Bull Building Drop: Sandro Dias chegou a 103,8 km/h © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Sandro usou a mega rampa do skatista Gui Khury, em Curitiba, pra treinar. Eles fizeram adaptações com uma extensão de 2 metros de altura além dos 60m da rampa. O hexacampeão mundial dropou mais de 150 vezes pra ir se habituando.

05 O skate

Sandro não usou skate habitual pra dropar o prédio do CAFF. Ele colocou rodinhas utilizadas na prática de downhill, com longboards. Também desenvolveu amortecedores de nylon pra travar os eixos do equipamento ajudando na estabilidade.

06 A segurança

Red Bull Building Drop: Sandro Dias havia treinado para parar com segurança © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Várias medidas de segurança foram implementadas pra minimizar os riscos. Sandro vestiu protetor de coluna e capacete, além de joelheiras e cotoveleiras de alta densidade. Ele foi vestido com a coleção Linea Rossa da Prada, que apresentava materiais leves e selados a quente, projetados pra atender às altas exigências da façanha.

No final da rampa, uma parede montada com almofadas de impacto, normalmente usadas nas provas de MotoGP™, foi colocada pra amortecer o impacto de seu corpo após a descida.

07 Os recordes

Red Bull Building Drop: Sandro no lançamento do doc © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Sandro quebrou dois Guinness World Records™: “a queda mais alta em um quarter pipe temporário" e "a velocidade mais rápida em um quarter pipe temporário".

Uma equipe de especialistas acompanhou todo o desafio para atestar a façanha. Sandro subiu ao topo do prédio por dentro e desceu de rapel até as plataformas instaladas na lateral. Ele fez quatro descidas de alturas menores até encarar a descida de 70m, que não havia tentado antes.

Quer ver de novo? Assista aos melhores momentos do Red Bull Building Drop

21 min Os melhores momentos do Red Bull Building Drop Sandro Dias estabelece dois recordes mundiais descendo da maior rampa de skate do mundo

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