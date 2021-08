Já imaginou reunir os melhores picos da capital parisiense no mais belo cartão postal da cidade? Essa é a proposta do

da disputa será montada na Praça de Trocadéro e promete uma releitura de 7 espaços clássicos do skate de rua. O meio-fio de Luxemburgo, juntamente aos blocos de Bercy e as saliências da Place de la République, farão parte dos obstáculos que têm a Torre Eiffel como plano de fundo do acontecimento.

A skatepark da disputa será montada na Praça de Trocadéro e promete uma releitura de 7 espaços clássicos do skate de rua. O meio-fio de Luxemburgo, juntamente aos blocos de Bercy e as saliências da Place de la République, farão parte dos obstáculos que têm a Torre Eiffel como plano de fundo do acontecimento.

A skatepark da disputa será montada na Praça de Trocadéro e promete uma releitura de 7 espaços clássicos do skate de rua. O meio-fio de Luxemburgo, juntamente aos blocos de Bercy e as saliências da Place de la République, farão parte dos obstáculos que têm a Torre Eiffel como plano de fundo do acontecimento.