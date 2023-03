O melhor do skate street vem aí: Red Bull Rio Conquest

É o terceiro evento da série que celebra picos de grandes cidades do mundo, depois de Paris (2021) e Lisboa (2022), que tiveram como cenários a Torre Eiffel e a Praça do Comércio, cartões postais das capitais da França e de Portugal. Neste ano, o Rio chega com sua beleza trazendo o Pão de Açúcar ao fundo em uma estrutura à beira-mar e com obstáculos inspirados em pontos icônicos do skate carioca.