Se liga no line-up dos sonhos do Red Bull Rio Conquest

Prepare-se para ver os maiores nomes do skate street reunidos na mais maravilhosa das cidades. Está chegando o Red Bull Rio Conquest , competição que vai rolar em uma pista montada na praia de Botafogo, cartão postal carioca. Skatistas de vários países vão desembarcar em uma disputa inédita que já passou por Paris (2021) e Lisboa (2022). A final será dia 28 de maio, com transmissão ao vivo pela Red Bull TV .

Chega junto e conheça de perto skatistas de peso que já estão confirmados pra buscar o título dessa disputa técnica e cheia de beleza.

01 Homens

🇧🇷 Giovanni Vianna | Brasil

Quem vê Giovanni pela primeira nota um menino tímido, mas quando ele está em cima do skate parece uma máquina de manobras. Chama a atenção pelo belo estilo e enfrenta obstáculos de todos os tamanhos com nível técnico elevadíssimo. Nascido em Santo André, no ABC Paulista, vive uma ascensão meteórica, participando dos maiores e mais relevantes eventos, competições e marcas pelo mundo. Fique de olho nesse prodígio que vem forte brigar pelo título.

🇵🇹 Gabriel Ribeiro | Portugal

Gabriel Ribeiro faz parte da nova geração que pulsa o skate de rua europeu. Ao lado do seu irmão gêmeo Gustavo, ele começou seus primeiros embalos ainda criança. Os dois evoluíram juntos e se tornaram grandes revelações da modalidade. O português, que atualmente busca uma vaga olímpica, vai dar trabalho para os juízes com suas marretadas na pista na praia de Botafogo. Atenção redobrada do público pra não confundir os irmãos Ribeiro na disputa, já que são idênticos.

🇵🇹 Gustavo Ribeiro | Portugal

Gustavo Ribeiro © Hugo Silva / Red Bull Content Pool

Depois de fazer bonito em casa no Red Bull Lisboa Conquest , o fenômeno do skate português Gustavo Ribeiro vai tenta fazer bonito na Cidade Maravilhosa. Atual campeão da Street League e vice-campeão mundial, Gustavo é um dos principais favoritos pra disputa do Brasil. Graças ao skatista, a bandeira de Portugal está cada vez mais presente nos pódios e no mapa de dos picos preferidos entre os amantes da cena do skate de rua.

🇺🇸 Jake Wooten | EUA

Jake Wooten teve o primeiro contato com o carrinho aos 5 anos no Tennessee, graças ao incentivo de um tio. A maior parte da sua bagagem veio da influência de amigos profissionais do BMX. Por esse motivo, o seu skate virou overall, transitando tanto na modalidade park quanto no street. Não é à toa que Jake chama atenção dentro e fora das pistas pelo skate de impacto, velocidade e altura. Ele faz qualquer um parar pra assisti-lo e aplaudir de pé.

🇺🇸 Leandre Sanders | EUA

O californiano possui uma habilidade rara de manobrar nas duas bases, a goofy e regular, com pé direito ou esquerdo à frente. Local da Venice Skatepark, Leandre pode ser encontrado fazendo demonstrações pra casa sempre lotada e com fluidez nos obstáculos de rua e transições. Além do skate, Leandre trabalha como modelo e já fez representou marcas como Prada, Champion e Tommy Hilfiger. Se prepare pra ver um pouco de mágica em suas voltas no Red Bull Rio Conquest .

🇧🇷 Lucas Rabelo | Brasil

Lucas Rabelo © Bruno Terena / Red Bull Content Pool

O cara é um prodígio do skate cearense. Lucas Rabelo é vice-campeão do Super Crown da Street League (SLS) e campeão júnior Pan-Americano. Ficou afastado das competições por oito meses por causa de uma lesão no joelho esquerdo, mas, recuperado, está de volta a todo vapor e com fome de manobras. Vivendo entre Long Beach, na Califórnia, e Porto Alegre, seus esforços estão fortemente voltados pra conseguir competir em Paris, no ano que vem.

🇺🇸 Trevor McClung | EUA

Trevor cresceu em Huntington Beach, Califórnia, onde aprendeu a andar de skate ao lado dos irmãos Taylor e Trent na garagem de casa. Sua evolução sempre foi constante até conseguir realizar o sonho de ser skatista profissional. Em 2018, recebeu o modelo de shape com seu nome pela Plan B, onde está no time até hoje. Ele tem a fama de ter habilidade de manobrar em qualquer tipo de obstáculo na rua.

🇧🇷 Yuri Facchini | Brasil

Carisma e muito skate no pé definem o skatista paranaense Yuri Facchini. Ele destrói qualquer pico de rua com seu estilo explosivo que vem acompanhado de marretas executadas com perfeição. Além de estar nas equipes das maiores marcas de skate do mundo, Yuri faz parte da Crew mais unida da cena, a Tropicalients. Não perca ele de vista, pois as bombas serão garantidas!

🇺🇸 Zion Wright | EUA

Zion Wright © Aldo Chacon

Seja na transição ou nos obstáculos de rua, Zion tem um nível que impressiona. Nascido na Flórida, ele deu seus primeiros embalos com 4 anos e hoje, aos 24, é conhecido por dar espetáculo. Mesmo com toda sua base do street, Zion representou os EUA na modalidade Park nos Jogos Olímpicos. Se você ainda não é fã desse cara, prepare-se pra se encantar com o talento dele na pista da praia de Botafogo.

Quem disputará as qualificatórias: Bruno Silva da Costa, Denner Brooklin, Eduardo Neves, Gabryel Aguilar, Gabriel Lopes Bila, João Lucas Alves Marcelo Batista de Oliveira, Jonathan Vieira Domingos, Lucas Silva Carvalho, Matheus Mendes, Miranda Rodrigues, Samuel Jimy e Vinicius Costa da Silva.

02 Mulheres

🇦🇷 Aldana Bertran | Argentina

Aldana Bertran © Gustavo Cherro / Red Bull Content Pool

Ela nasceu em Mar del Plata, cidade que é uma espécie de berço do skate argentino. Deu seus primeiros embalos aos 13 anos e seu nível foi subindo até se tornar melhor skatista argentina da atualidade. Dona de um estilo versátil, a streeteira vem ganhando destaque e favoritismo na cena do skate pelo mundo e brigou fortemente pelo título com Leticia Bufoni no Red Bull Paris Conquest, em 2021.

🇧🇷 Carla Karolina | Brasil

A alagoana Carla Karolina vem conquistado seu espaço e mostrando ótimo desempenho nas principais competições do cenário nacional. Ela chama atenção com seus combos técnicos e com execução perfeita de manobras durante as voltas nas provas. Foco e determinação fazem parte do repertório da skatista, que busca mais pontos no ranking na missão de realizar seu sonho de competir em Paris.

🇨🇱 Charlotte Reyes | Chile

O skate feminino vem ganhando cada vez mais espaço no mundo e o cenário chileno está cada vez mais dentro dessa ascensão. Uma forte prova disso está no rolê de qualidade da Charlotte, que faz muito bem o dever de casa se destacando nos campeonatos, na mídia e em videopartes das marcas com quem tem parceria. Uma inspiração muito forte pra todas as garotas que querem se aventurar nos carrinhos.

🇧🇷 Gabriela Mazetto | Brasil

Pra Gabi Mazetto, não basta só manobrar bem, tem que ser mãe, esposa e skatista profissional. A streeteira da Praia Grande, litoral paulista, é a atual campeã do circuito brasileiro Open e está vivendo um momento especial na carreira. Veterana no street, sua evolução sem limites trouxe recentemente seu primeiro modelo de shape pela Jart Skateboards, deixando sua marca para sempre na história do skate brasileiro.

🇦🇹 Julia Brueckler | Áustria

Julia começou no skate ainda pré-adolescente, aos 12 anos, por incentivo de seus colegas do ensino médio. Mal eles sabiam que esse empurrão se transformaria em carreira profissional para uma das pioneiras do skate feminino austríaco. Na coleção de medalhas, ela carrega a vitória no Campeonato Europeu em 2018. Hoje virou figura constante nos maiores eventos de skate do mundo.

🇧🇷 Leticia Bufoni | Brasil

Leticia Bufoni no Rio de Janeiro © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Leticia Bufoni é a maior estrela da história do street skate e venceu o primeiro evento da série, o Red Bull Paris Conquest , em 2021. Apaixonada por aventuras, como saltar de skate de um avião em pleno voo , a paulista é recordista de medalhas nos X Games e vai se divertir na pista que tem o Pão de Açúcar ao fundo. O evento marca a volta da campeã mundial às competições. Imperdível.

🇳🇱 Roos Zwetsloot | Holanda

Red Bull Lisboa Conquest: Roos Zwetsloot © Hugo Silva / Red Bull Content Pool

O skate holandês será muito bem representado por Roos Zwetsloot. Quem vê o jeitinho delicado da jovem não imagina o quanto ela se transforma na pista encarando obstáculos gigantescos. A skatista vem roubando a cena nos campeonatos de elite do skate street e fez bonito nos Jogos Olímpicos, terminando em 5º lugar. Em 2022, levou pra casa o troféu de campeã do Red Bull Lisboa Conquest .

🇨🇱 Valentina Petric | Chile

Ela é outra promessa do skate chileno. Aos 22 anos, é dona de um estilo único que inclui técnica e coragem de se jogar. Antes de se dedicar 100% às Valentina jogou futebol e vôlei junto com os estudos. A sua evolução foi tamanha que em quatro anos tornou-se comum vê-la em pódios pelo mundo. O resultado do progresso ficou registrado na história com prêmio de melhor skatista chilena, em 2021.

🇧🇷 Vitória Mendonça | Brasil

Nada melhor que competir em casa, não é mesmo? Vitória Mendonça é uma das favoritas por ser porta-voz da atual geração que domina o skate de rua. A carioca, qiue manobra com frequência na tradicional praça XV, não vai economizar marretas de borda, consistência nas rampas e equilíbrio nos manuais. Prepare-se para fortes emoções e pra ficar com o queixo caído.

Quem disputará as qualificatórias: Ariadne Souza, Gabriela Correa, Isabelle Menezes, Kemily Suiara Ribeiro da Cruz, Maria Clara Reis de Almeida, Maria Eduarda de Oliveira de Araujo, Lorena Fernanda Teixeira de Souza, Rafaela Murbach, Virginia Cavalcante Fortes Águas, Vitória Bortolo e Viviane Orlando da Silva.

