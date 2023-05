Os icônicos picos que formam a pista do Red Bull Rio Conquest

Já imaginou uma pista de skate que reúne os picos clássicos do Rio de Janeiro? Então prepare-se pra ver no Red Bull Rio Conquest , campeonato que vai rolar nos dias 27 e 28, numa pista montada na praia de Botafogo. Grandes skatistas da cena street vão manobrar com vista para o Pão de Açúcar e a final, no dia 28, terá transmissão ao vivo pela Red Bull TV .

Depois das edições realizadas em Lisboa e Paris, chegou a vez do Brasil ser palco de um espetáculo de skate de rua que homenageia grandes cidades do mundo. Leticia Bufoni e o português Gustavo Ribeiro estão entre os 44 riders confirmados em busca da vitória. Uma tropa que vai encarar disputas no formato 1x1 nas categorias masculina e feminina. Veja abaixo quais são os picos clássicos que estarão representados na pista.

01 📍Cornetas

Leticia Bufoni nas Cornetas do Rio de Janeiro © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Dentro do picos na região central do Rio estão as Cornetas, obra do escultor e desenhista carioca Waltércio Caldas. Coladas no Consulado Italiano e no caminho pro aeroporto Santos Dumont, as torres chamam a atenção de quem passa. Quem vê as curvas íngremes e o revestimento de pedra portuguesa nem imagina sua complexidade pra manobrar. Por isso, qualquer acerto de manobra vale um destaque.

02 📍Big Four

Big Four, pico clássico do skate carioca © Flavio Samelo

Conhecido pelos quatro degraus, o Big Four nasceu em 2002 na construção da Praça Tim Maia, uma homenagem ao cantor que na sua canção clássica “Do Leme Ao Pontal” faz menção ao local onde o pico ficaria. Mas, falando de skate, esse spot é conhecido pela galera que não tem medo de encarar um gap. Aqui, o skatista precisa de muita coragem para enfrentar uma altura e largura varando o concreto.

03 📍Linha Amarela

O corrimão da Linha Amarela, um pico icônico do skate carioca © Flavio Samelo

Quem aprecia obstáculos com desafios já deve ter ouvido falar do corrimão da Linha Amarela. É um dos picos mais respeitados da cena pela complexidade da altura e extensão, acompanhando 12 degraus da escadaria. Mesmo com toda sua dificuldade, o spot dá a chance de usar as duas bases e acompanha chão liso tanto na entrada, quanto e saída. Skatistas precisam vir com apetite para deixar a sua marca registrada.

04 📍Praça Zumbi dos Palmares

Encarar um pico legítimo é para poucos. As pirâmides do Zumbi dos Palmares se encaixam nesse perfil. Mesmo com chão ruim, sem sombra, rampas imperfeitas e poluição sonora dos carros entre duas avenidas, o local atrai skatistas de todo o mundo. Usar a criatividade, skate no pé e sorte para não ser expulso pelos guardas são alguns dos critérios pra ter uma missão bem-sucedida no obstáculo.

05 📍Bancos da Praça XV

L7NNON no banco da Praça Mauá © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Pra quem busca perfeição, o negócio é correr pras Praças XV e Mauá. A área foi reformada pros Jogos Olímpicos e virou alvo forte do turismo na região. Seu amplo espaço é ideal para aquecer no solo e preparar as marretas nos bancos de pedra. Quem percorre toda sua extensão, vai encontrar também gaps pequenos e uma escadaria gigante rodeada por monumentos com o Museu do Amanhã de fundo.

06 📍Estádio Nilton Santos

Estádio Nilton Santos: também rola skate no Engenhão © Flavio Samelo

No famoso Engenhão, estádio que hoje é a casa do Botafogo, está a borda Nilton Santos. A plataforma começa pequena e termina com um gap gigante. O skatista pode explorar com grinds e slides, ou usá-la como manual. Parece um pico difícil (e é mesmo), mas a galera se diverte demais soltando várias tricks.

07 📍Barão do Rio Branco

Conhecido como Monumento, faz parte do circuito de picos de skate do centro do Rio, próximo à Praça XV. O local tem tudo o que streeiros precisam: um chão bom, gap, borda, escada e corrimão. Com a recente revitalização, o espaço ganhou melhorias nos obstáculos e agora tem o acesso livre sem o impecílio das grades.

08 📍Gringão

Gringão é uma borda complexa em formato de L construída nos anos 2000. O pico fica em frente ao prédio que viveu o artista plástico Candido Portinari (1903-1962). Vizinho das Cornetas, esse spot tem um grau muito arriscado, mas sempre chama os streeteiros para encarar o desafio. Atualmente não está nas melhores condições para andar por conta dos buracos na pedra portuguesa.

