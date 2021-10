Prepare-se: o Skate Generation está de volta

Estava com saudades do Red Bull Skate Generation? Então pode ir se preparando que em 2021 um dos mais icônicos eventos de skate park do mundo está de volta ao Brasil, com sua piscina de concreto que resgata as origens do esporte e fez do evento ganhar fama de ser o mais raiz da transição.

A disputa vai rolar no início de dezembro, em Florianópolis, meca da modalidade no País. A primeira edição, que rolou no quintal do skatista Pedro Barros, foi palco de 5 edições memoráveis, realizadas entre 2010 a 2015. Agora, o Red Bull Skate Generation retorna à capital catarinense, onde promete fazer muito barulho.

+ Relembre os cinco primeiros anos do Red Bull Skate Generation no documentário abaixo, que conta com depoimentos únicos!

Documentário 5 Anos de Red Bull Skate Generation

O evento que resgata as origens e garante show de manobras com a participação de 40 skatistas de 3 categorias. Além dos atletas profissionais, amadores, masters e legends, 2021 inclui também a categoria feminina no lineup, compondo os grupos de bowlriders do campeonato.

O Red Bull Skate Generation é um marco no esporte e reúne atletas brasileiros e internacionais de diversas gerações. Nomes como Sandro Dias , Bob Burnquist e Rony Gomes já passaram por lá, além de Keegan Palmer, campeão em Tóquio, e de grandes lendas do skate como Christian Hosoi e Jeff Grosso .

Deixa anotado na sua agenda e acompanhe por aqui todas as novidades sobre a celebração do skate que será regada de muita marretada, vibração e a participação de lendas do esporte.

+ Pedro Barros, maior talento do bowl nos dias de hoje, conta sua trajetória na série Enjoy The Ride . Assista abaixo ao primeiro episódio:

Como tudo começou

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!