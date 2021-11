Chegou a vez das minas no Red Bull Skate Generation

O

está de volta, e isso você já sabe. Mas quer saber uma grande novidade desta sexta edição do evento, que vai rolar no dia 11 de dezembro, em Florianópolis? As minas chegaram pra valer: isso aí, vai ter categoria feminina pela primeira vez! As skatistas vão se unir aos times de riders de várias gerações em uma jam session de peso na icônica piscina de concreto do Rio Tavares.