Red Bull Skate Generation: a história contada ano a ano

, que abriu as portas do playground de concreto no quintal de casa lá em 2010. Aqui tem toda a história, chega mais. 👇

) construiu um legado com base na união de várias idades, perfis, categorias e nacionalidades. As cinco edições movimentaram a cena da transição em

Quem não tem saudade do maior evento de bowl entre gerações? Nascido e criado no Brasil, o