As lendas que passaram pelo Red Bull Skate Generation

Mais do que um campeonato, o Red Bull Skate Generation é um dos maiores eventos de skate backyard do mundo. Realizada desde a primeira edição no Rio Tavares, um bairro de Florianópolis , a competição já recebeu alguns dos maiores nomes da cena, tanto do Brasil quanto da gringa. A cidade virou a capital da transição, pela paisagem paradisíaca, as boas pistas e por exportar grandes riders pro mundo, entre eles o vice-campeão olímpico Pedro Barros .

A sexta edição do evento vai rolar dia 11 de dezembro, com transmissão ao vivo pela Red Bull TV , e pra você entender o que é o Red Bull Skate Generation , abaixo estão algumas das figuras que passaram pelas cinco edições anteriores do campeonato.

01 Christian Hosoi

Christian Hosoi, Backside air © Helge Tscharn

Skatista californiano mais popular no início dos anos 80, Hosoi é uma das figuras que mais representa o skate em sua essência. Famoso por seu estilo marrento nas pistas e por carregar a clássica bandana no bolso traseiro, o americano também entrou pra história do carrinho com a invenção de manobras como Christ Air e Rocket Air. Desde sua sua primeira participação no Red Bull Skate Generation , em 2012, passou a falar sempre do seu amor por Floripa.

02 Steve Caballero

Steve faz parte de uma safra que deixou muitos legados para o skate. Ele foi o responsável pelo Caballerial, manobra também conhecida como Fakie Ollie 360, muito popular no street , e que possibilita uma infinidade de combos e combinações com outras manobras. Com o skatecarrinho nos pés desde 1976, a estrela continua manobrando e sendo inspiração para a antiga, a atual e as futuras gerações.

03 Jeff Grosso

Invert Jeff Grosso © Helge Tscharn/Red Bull Content Pool

Se tem um bowlrider que deixa muita saudade na comunidade skateboard, esse cara é o Jeff Grosso. Expoente do carrinho na década de 1980 e aclamado por todos da cena, a lenda morreu em 2020, aos 51 anos. Grosso e seu parceiro de sessão Omar Hassan foram as primeiras feras a dropar de cabeça no Red Bull Skate Generation desde sua primeira edição, sendo vitrine e incentivo pra vinda de outras lendas, como Hosoi, Caballero e Steve Alba.

04 Duane Peters

Duane Peters no Bull Skate Generation 2012 © Helge Tscharn

Se hoje existe um incrível arsenal de manobras em pistas no formato de tigela, é graças ao visionário Duane Peters . Aclamado como "The Master of Disaster”, o californiano foi o criador de muitas tricks, como Layback Grind, Indy Air e Fastplant. Aos 60 anos, o ícone continua sendo uma forte influência na história do skate e do punk rock.

05 Steve Alba

A lenda Steve Alba no RTMF em 2013 © Pablo Vaz/ Red Bull Content Pool

Em 2013, o Red Bull Skate Generation teve a honra de receber um dos maiores precursores e divulgadores do skate vertical no mundo, Steve Alba – ou Salba, como é mais conhecido. O californiano venceu o primeiro concurso de skate em piscina, em Spring Valley, em 1978. Hoje, com 58 anos, continua ativo nas competições.

06 Leo Kakinho

Leo Kakinho having a bowl © Pablo Vaz

Com o carrinho nos pés desde 1980, Leo Kakinho nasceu em Guaratinguetá, interior de São Paulo, e mudou pra Floripa, onde virou parte da crew Rio Tavares Mother Fucker, a RTMF. Pai do profissional Vi Kakinho, foi um dos responsáveis por fortalecer o skate na cidade e se tornou uma grande referência do vertical brasileiro, tendo Pedro Barroscomo um dos seus seguidores.

07 Sandro Dias

Encontro de gerações no bowl mais icônico de Floripa © Pablo Vaz / Red Bull Content Pool

Sandro Dias é uma das figuras ilustres do skate brasileiro. Aos 46 anos, Mineirinho é seis vezes campeão mundial pela World Cup e tem acumulados três títulos europeus, além de medalha de ouro dos X Games de Los Angeles, em 2006. Sim, ele volta pra sexta edição do Red Bull Skate Generation , garantindo alto nível e diversão com os amigos.

08 Miguel Catarina

Catarina, uma das lendas do skate brasileiro © Pablo Vaz / Red Bull Content Pool

Referência nas sessões de transição no Sul do país, Miguel Catarina influenciou skatistas surgidos desde o fim dos anos 80. Seus inverts esticados e airs mais plásticos sempre foram a marca de um estilo de alto nível técnico. É um pro master que impõe respeito até hoje e está por trás de boas iniciativas do skate de Florianópolis. Foi auxiliar técnico da seleção brasileira na Olimpíada de Tóquio.

+ Quer depoimentos das lendas e os melhores momentos do Red Bull Skate Generation? Então dá play e assista ao vídeo abaixo. Dia 11 tá chegando!

Red Bull Skate Generation 2021, o retorno!

