Pronto, Ryan Sheckler não precisa provar mais nada no skate

Ryan Sheckler: As duas coisas. Um vídeo é mais trabalhoso, mas dura pra sempre. Quando eu era mais jovem, não tinha a mesma facilidade de informação de hoje. Tudo era gravado numa fita. As medalhas do campeonato vão durar para sempre também, só que vai ter outra competição semanas depois. Não estou dizendo que os eventos não são importantes, eu fiz minha carreira em competições, mas vivi uma época diferente. Você tinha que sintonizar a TV num determinado horário pra assistir. Hoje você pode acompanhar as disputas quando quiser, e saber o que todo mundo está fazendo. Eu preferia o suspense, surpreender juízes com manobras nunca vistas antes.