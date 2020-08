Olha isso: 10 skateparks clássicos vistos pelo Google

Sabe aquele app que você usa pra saber os caminhos pra chegar em algum lugar? Bom, ele também é uma poderosa ferramentas de exploração. São imagens e informações preciosas e que servem também para skatistas, sempre loucos por novos picos. Que tal, então, um rolê pelo Google Earth para ver de cima skateparks brasileiros incríveis?

Vista da Praça do Skate em Nova Iguaçu (RJ) © Google

Inaugurada em 1976, essa é a primeira pista de skate da América Latina. Na imagem dá para ter uma noção do tamanho da pista e o formato de bumerangue com duas espécies de bacias nas pontas. As transições suaves são perfeitas para iniciantes.

Vista da rua para a Pista do Gaúcho © Google

Pouco depois de Nova Iguaçu, foi a vez de Curitiba ter uma pista pública. Inaugurada em 1978, e localizada na Praça do Redentor, é um dos picos brasileiros mais tradicionais e ativos. É um skatepark que continua atraindo gente de todos os níveis e várias gerações.

Vista da Tatu Skatepark em Madureira, no Rio de Janeiro © Google

Uma das melhores pistas da América Latina, o Tatu fica dentro do Parque de Madureira. Com seus 3.850 metros quadrados, possui uma grande variedade de obstáculos como banks, bowls, ladeira para downhill e uma área sensacional para street. Opções para todos os gostos.

Vista do Skate Park dentro do Parque Mangabeiras em BH © Google

Apesar do skate ser um esporte essencialmente urbano, praticar no meio da natureza é uma sensação única. É o que acontece no Skate Park Mangabeiras, localizada na maior área verde da capital, além de uma área de street bem completa e um banks, a grande atração é o half-pipe de madeira de 4 metros de altura e 290 metros quadrados.

Vista do alto do IAPI Skate Plaza em Porto Alegre © Google

Inaugurada em 2001, a pista de skate do IAPI foi precursora em uma nova era de pistas de skate no mundo, as skate plazas. Com obstáculos inspirados em picos de rua, o local é uma Meca do street skate nacional. Possui um espaço amplo e é principal ponto de encontro do skate gaúcho.

Pista de Skate do Cocó, em Fortaleza © Google

Esta pista já foi palco de etapa brasileira do Mundial, realizada por muitos anos em Fortaleza, a Ceará World Cup. Com 1,2 mil metros quadrados, fica no Parque do Cocó e é uma das grandes opções de skate do Nordeste.

Vista da Pista no Quebra-Mar em Santos © Google

A pista de skate Chorão foi inaugurada em 2009 e fez parte do projeto de revitalização do Parque Municipal Roberto Mário Santini, no Quebra Mar. Possui mil metros quadrados de área construída entre uma street e park. O nome da pista foi uma homenagem ao vocalista do Charlie Brown Jr., que era skatista atuante. Aqui você vai encontrar pessoas de todas as idades curtindo a vibe do lugar.

Skate Park da Trindade em Florianópolis © Google

A pista de skate do bairro da Trindade é um conhecido ponto de encontro pra galera dos carrinhos de Floripa. Tem 11 mil metros quadrados, foi construída em 2004 e tem também uma quadra ao lado, com obstáculos construídos pela comunidade e que faz o espaço ser ainda mais divertido.

Pista de skate de Lauro de Freitas © Google

Construída em 2003 em frente ao Ginásio Municipal da cidade, por muito tempo foi a única pista de street da região metropolitana de Salvador. Em 2019, recebeu uma grande reforma para a realização da etapa baiana do Circuito Brasileiro de Skate Street STU. Obstáculos divertidos fazem do espaço picos obrigatório na região.

A "Pista da Saúde" foi rebatizada em 2016 como Andre Hiena Skate Park © Google

A Pista da Saúde, como era conhecida, foi inaugurada em 1994 e ajudou a formar gerações de skatistas. Em 2015 e 2016 passou por uma grande reforma, deixando para trás o lendário apelido para ser rebatizada em homenagem ao skatista profissional André Hiena, que ajudou a manter o espaço vivo.