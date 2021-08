4 skatistas que são presente e o futuro do Japão

no maior evento esportivo do planeta, a modalidade experimentou um boom no Japão. Como um efeito quase instantâneo surgiu uma nova geração de skatistas que não sobem nos carrinhos pra brincar, o papo é reto. E se há alguns anos não era comum ver os japoneses no pódios, hoje eles dominam as competições, do

quando estava na sexta série, com idade relativamente “tardia”, comparada com a de skatistas da sua geração. Com incentivo do irmão, sua evolução foi avassaladora. Em apenas três anos, o leque de manobras e o nível de skate nas transições a levaram ao pódio das competições. Passou a ser chamada para eventos de elite e tornou-se a primeira campeã mundial de skatepark da história, pela World Skate. Com seu jeito tímido e meigo, Sakura foi abrindo caminhos até se tornar líder do ranking mundial. Em Tóquio, tornou-se também a primeira campeã olímpica do skate park.