Leticia Bufoni: 'Pro bem ou pro mal, estava preparada pra tudo'

Leticia Bufoni: Eu achava que teria muitas tentativas, então logo pensei dar um b/s Smith, sem ter noção do peso do paraquedas me jogando no corrimão. Quando o grande dia chegou fui pega de surpresa que seriam somente quatro tentativas. Então mudei minha estratégia optando pelo feeble, afinal, precisava encaixar a trick com perfeição e ainda conseguir sair com o skate no “pé” até a queda livre. Treinei muito com o avião em solo caindo em um colchão de ar.