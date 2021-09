Leticia Bufoni e Yndiara Asp: duas skatistas que amam o surfe

Embora seja um expoente do

, Yndi, por causa da ligação com o surfe, não perde uma chance de pegar onda. Nas redes sociais, mostrou quando foi convidada pra testar as ondas artificiais da Wavegarden Company, no interior de São Paulo. "Já que nesses últimos anos fiquei focada total no skate, acabei fazendo uma lista de coisas pós Olimpíadas. A primeira delas era surfar, e de preferência na piscina de ondas. Deu muito certo, foi muito legal. São vários tipos de ondas, proporcionando muito a evolução e diversão. Tô pronta pra próxima", fala Yndi.