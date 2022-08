Todo skatista está acostumado com obstáculos, mas o curitibano Felipe Nunes superou um dos maiores da sua vida. Aos 6 anos, ele sofreu um acidente brincando na linha de trem, o que custou a perda das duas pernas .

O que poderia ser uma história triste teve um final que pode ser chamado de feliz. Em pouco tempo de recuperação , Felipe fez do carrinho seu meio de locomoção. Mal sabia ele que seu talento iria despertar uma carreira sólida inspirando seu rolê pelo mundo. Até mesmo a lenda Tony Hawk foi impactada com tamanho nível, tornando o skatista membro da sua marca de shapes Birdhouse.

Conheça mais sobre a história de superação dessa grande estrela em episódio da segunda temporada da série Tales Tales . Felipe recebe o apresentador Madars Apse , que saiu da Letônia para contar de perto os detalhes da trajetória do fenômeno do skate brasileiro.

Dobradinha de skate © Gaston Francisco

Felipe tem estilo, técnica e base sobre rodas e assim conquistou dezenas de vitórias fora de casa. Motivado pela vontade de crescer, o skatista fez uma vaquinha online e conseguiu verba para participar do clássico Tampa AM, na Flórida. Ele chegou às semifinais e terminou na 21ª colocação, sendo o único competidor sem as pernas. Esse foi o pontapé inicial para uma carreira internacional.

“Minha vida começou depois do acidente” Felipe Nunes

O reconhecimento do campeão não parou por aí. Em 2019, a promessa realizou o sonho de todo rider, ser entrevistado e sair na capa da renomada revista "Thrasher". Além da manobra ter sido clicada de primeira, a foto veio com o título “sem desculpas” no destaque.

Felipe Nunes – Frontside 5-0 © Gaston Francisco

No mesmo ano, completou um looping inteiro, feito que pouquíssimos skatistas do mundo conseguem executar. Na sua primeira temporada como profissional, o jovem foi eleito ‘Skatista do Ano’ na categoria masculina do prêmio CBSK, Confederação Brasileira de Skate.

Hoje, Felipe, nascido no ano 2000, dá a volta no globo como atração principal de alguns dos campeonatos mais importantes e de maior visibilidade no exterior. Ele tem como meta competir tanto nos Jogos Olímpicos quanto nos Paralímpicos de 2024 com a bandeira do Brasil. “Vou continuar nesse ritmo de trabalho, forte e dedicado para mostrar que os sonhos não têm limites”, comenta Felipe Nunes.

Felipe Nunes – Back Tail to Switch Front Crook © Gaston Francisco

