Kilian Martin: o espanhol que inovou o skate freestyle

Você sabia que o freestyle foi uma das primeiras modalidades do skate ? Explorar o solo, o equilíbrio dos pés, as mãos no chão e até mesmo ficar de cabeça pra baixo são algumas das formas criativas do jeito clássico de manobrar.

Além da técnica, o rider combinou a sua linha criativa com a fluidez da dança, em grande medida influenciada pelas aulas de ginástica ainda na infância em Madri, onde o espanhol nasceu. A paixão pelo surfe também ajudou no processo de evolução dele nos esportes com prancha, seja de fibra ou madeira.

Kilian Martin – One Hand Stand to Fingerflip