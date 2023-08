Tony Hawk ensina: como bombar seu vídeo de skate

Pushing Forward Ser skatista no século 21 é bem diferente do que era antes. Vídeopartes, redes sociais e empresas mudaram os caminhos de quem deseja crescer na cena.

Os vídeos de skate são tipo um ritual sagrado entre skatistas. Seja uma produção pesada pra uma marca, seja algo amador pra postar nas redes, ter uma câmera durante a sessão é imprescindível. Mas qual é o segredo do sucesso? Uma lenda do skate explica.

Os vídeos de skate são tipo um ritual sagrado entre skatistas. Seja uma produção pesada pra uma marca, seja algo amador pra postar nas redes, ter uma câmera durante a sessão é imprescindível. Mas qual é o segredo do sucesso? Uma lenda do skate explica.

Os vídeos de skate são tipo um ritual sagrado entre skatistas. Seja uma produção pesada pra uma marca, seja algo amador pra postar nas redes, ter uma câmera durante a sessão é imprescindível. Mas qual é o segredo do sucesso? Uma lenda do skate explica.

. "Sempre estive pronto pra tecnologia, então usei quase todo tipo de câmera como Hi8, Mini DV e VX1000. Fosse o que fosse, eu queria o melhor e mais recente", conta o americano no episódio (assista abaixo).

Descubra como a câmera VX1000 e a clássica lente fisheye registraram toda uma era na história do skate.

💡 Use a criatividade

Aldana Bertran e Melissa Williams em Cape Town, Africa do Sul

Mas o que é isso? É Leticia Bufoni numa noite no museu

L7NNON: um fenômeno do rap e seu amor pelo skate