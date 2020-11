Skate trip? Aqui está o que não pode faltar na mochila

São imprevistos que já devem ter acontecido com todo mundo que anda de skate. As mãos doloridas e os braços cansados de carregar o skate em longas peregrinações passando por vários picos, ficar sem energia durante uma sessão demorada, ou mesmo ter alguma peça essencial quebrada durante o rolê.

1 - Uma mochila com porta skate

Uma mochila especial é essencial em uma skate trip, principalmente se o chão não ajudar na hora de se locomover de skate de um lugar para outro – como é o caso dos conhecidos pisos de pedra portuguesas e paralelepípedos. É bem provável que você fique cansado de carregar o skate na mão após longas caminhadas nestes terrenos, mas se tiver uma mochila com alças para levar o carrinho isso lhe economizará uma energia preciosa para as sessões.

2 - Algo para comer e beber

3 - Uma ferramenta "T"

Mas quando o assunto é salvar a vida do skate, a clássica chave em "T" é item obrigatório. Conhecida dos skatistas, ela é uma ferramenta multiuso desenhada para se ter todas as chaves necessárias para montar ou ajustar um skate. A chave tem algumas variações, mas pode ser encontrada em qualquer loja de skate por menos de 50 reais.

4 - Peças sobressalentes

Com a chave "T" você não terá problemas para apertar qualquer porca do skate, mas se alguma peça quebrar, você precisará trocá-la. Amortecedores e rolamentos quebram com facilidade, e se faltar apenas um dos oito, você não vai conseguir andar mais. Uma boa dica é deixar pelo menos um bom guardado para uma emergência.

5 - Super Bonder, cola de silicone ou fita silver tape

Outra coisa que pode ser danificada durante a sessão é seu tênis. No verão role até agradecer pela ventilação extra, mas se o pé tocar a lixa durante um flip... andar de skate não será mais tão prazeroso. Por isso, você pode levar uma bisnaga de silicone (que pode ser derretida com um isqueiro), uma cola se secagem rápida ou a famosa fita adesiva "Silver Tape" para fazer aquele reparo emergencial no pisante.

6 - Um power bank