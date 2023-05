Vem aqui ficar por dentro do Red Bull Rio Conquest

foi a capital mundial do skate street no ano passado. No Rio, a pista vai ter a representação de picos clássicos tendo o Pão de Açúcar ao fundo.

A disputa começa com as qualificatórias no sábado (27) e fase final rola no dia seguinte. No formato de jam session, com todos andando juntos na pista, o Red Bull Rio Conquest terá fase de grupos, playoff (repescagem) e então segue com quartas de final, semifinais e final em tormato 1 x 1.