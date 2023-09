Como Yndiara Asp vive a essência do skate

de nível, flow e personalidade fez Yndi dar voltas no planeta e chamar atenção não só pelas manobras, mas também, com seu estilo de vida. "Meu bairro tem a essência do skate californiano, rodeado de piscinas para andar. Temos o Hi Adventure, um dos principais polos de skate de Floripa, que é ponto de encontro de todas as diferentes gerações", diz a skatista.

As sessões na pista no seu quintal (e também no quintal dos vizinhos) mostram a busca por evolução. Afinal, pra Yndi é quase impossível se tornar um atleta mundial sem uma boa dose de disputa. “Sou mais competitiva comigo mesma, mas é bom quando tem outras pessoas pra me impulsionar. Quando estou na mesma bateria das minhas amigas é um tipo saudável de rivalidade”, conta.

