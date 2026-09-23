Sky Brown busca fazer história no skate e no surfe

A primeira vez que o mundo viu o sorriso contagiante da Sky Brown foi num vídeo bem simples dela em uma pequena halfpipe, quando tinha só quatro anos. Começando pelos sapatos com velcro e subindo a câmera até o boné virado de lado, ela segura os eixos do skate e sorri pro pai, que está atrás da câmera.

Sky Brown descobriu o skate ainda bem nova, no Japão © Atiba Jefferson / Red Bull Content Pool

Desde então, o mundo vem acompanhando o jeito dela andar de skate. Tendo crescido perto das praias e com uma rampa de skate tanto no quintal de casa quanto na pré-escola, Sky rapidamente desenvolveu um estilo natural que a destacava dos colegas mais novos.

O Red Bull original Red Bull Energy Drink Saiba mais

“O skate do meu pai era meu brinquedo favorito quando eu era criança”, ela lembra. Mas não era a única prancha que a atraía. “Meu pai me colocou em uma prancha de surfe antes mesmo de eu me lembrar. O surfe e o skate se tornaram parte de quem eu sou.”

Quotation Quero que as pessoas me vejam andando de skate e surfando e digam: ‘Uau, que show legal’ Sky Brown

01 Crescendo entre o Japão, a Grã-Bretanha e a Califórnia

A ligação de Sky Brown com o oceano continua sendo fundamental © George Karbus / Red Bull Content Pool

Nascida no Japão e criada entre lá, a Grã-Bretanha e a Califórnia, Sky não teve uma infância tão fluida quanto o estilo que ela estava desenvolvendo na prancha. Toda a família dela era criativa, apaixonada por atividades ao ar livre e por aventuras. Sua mãe, Mieko, é japonesa, e seu pai, Stuart, é britânico. Sky viveu não só uma infância multicultural, mas também a percepção desde cedo de que a vida deve ser vivida plenamente, abraçando tudo o que puderes, quem tu és e o que te atrai.

“Por ter nascido no Japão e crescido entre lá, a Inglaterra e a Califórnia, nunca me senti como se me encaixasse em apenas um padrão, e aprendi a amar isso”, reflete.

Então, durante toda a infância, Sky abraçou seu amor pelo surfe e pelo skate da mesma forma que abraçou os diferentes aspectos de sua herança cultural. Sem escolher só um esporte, mas dando a cada um o seu momento.

02 Tornando-se a skatista profissional mais jovem do mundo

A Sky cresceu andando de skate em rampas e bowls perto da casa da família © Nauris Dollins / Red Bull Content Pool Sky abraçou sua herança multicultural © Zorah Olivia / Red Bull Content Pool

A partir daquele primeiro vídeo numa rampa, surgiram dezenas de outros vídeos da jovem Sky e do seu irmão mais novo, Ocean, andando de skate na cidade litorânea onde moravam. Ela não teve treinamento formal; em vez disso, observava os skatistas mais velhos e passava horas praticando novas manobras.

À medida que suas habilidades cresciam, o mesmo acontecia com o público atraído por esse jovem fenômeno, que tinha tanto estilo e alegria em seus movimentos. Em 2016, esses vídeos fizeram com que ela se tornasse a participante mais jovem de todos os tempos do Vans US Open, aos oito anos. Dois anos depois, ela fez história ao se tornar a skatista profissional mais jovem do mundo, aos 10 anos. Um ano depois, ela foi a primeira skatista mulher a conseguir um 540.

Com o skate prestes a fazer sua estreia olímpica nos Jogos de Tóquio de 2020, Sky estava se destacando como um dos jovens talentos mais promissores do esporte. Seu estilo combinava ousadia e autenticidade com habilidades técnicas sólidas, o que atraía mais fãs e garantia notas cada vez mais altas a cada competição.

03 A lesão de 2020 que mudou tudo

Sky Brown num dia de surfe © Arto Saari/Red Bull Content Pool

As quedas fazem parte do skate, mas a que Sky sofreu em junho de 2020 quase custou tudo pra ela. Enquanto treinava nas instalações do Tony Hawk, Sky, que na época tinha 11 anos, estava tentando um Frontside Alley-oop quando perdeu o controle e caiu de uma altura de quase 15 pés de uma rampa de halfpipe.

A queda resultou nas lesões mais graves de sua vida, incluindo múltiplas fraturas no crânio, um braço esquerdo quebrado e lacerações no coração e nos pulmões. Depois de passar dias na UTI, sua recuperação foi descrita como um “milagre” pelos médicos. Ela contou, depois do acidente, que houve um momento em que seus pais cochicharam sobre ela desistir do esporte que quase custou sua vida. Mas, para Sky, nunca houve dúvida alguma.

As mesmas tenacidade e paixão que a atraíram pro esporte desde o início a trouxeram de volta. Ela começou a andar de skate em superfícies planas, ainda com o gesso. Um ano depois, ela estava pronta para o grande momento do skate: a estreia olímpica.

04 Conquistando o bronze em Tóquio 2020

Aos 13 anos, Sky se tornou a mais jovem medalhista olímpica da Grã-Bretanha © Atiba Jefferson / Red Bull Content Pool

Se não fosse pela pandemia, Sky nunca teria conseguido se recuperar a tempo de participar dos primeiros Jogos Olímpicos do skate. Mas quando eles finalmente começaram, no verão de 2021, ela estava na beira do parque, com um sorriso no rosto, pronta pra representar a Grã-Bretanha no maior palco do esporte.

Ela estava em alta depois de ter ganhado o ouro nos X Games no mês anterior. No entanto, suas duas primeiras descidas na pista feminina de park terminaram em quedas, antes de ela conseguir o suficiente na terceira pra garantir o bronze. Aos 13 anos, ela se tornou a medalhista mais jovem da história olímpica britânica.

05 Em busca da história como skatista e surfista

A Sky quer ser a melhor no skate... e no surfe © Leandro Terrile / Red Bull Content Pool A Sky está focada em realizar seu sonho de praticar dois esportes © George Karbus / Red Bull Content Pool

Brown sempre disse que nunca se sentiu encaixada em um padrão, o que talvez seja, em parte, o motivo pelo qual ela está perseguindo um sonho que poucos acreditam ser possível: tornar-se a primeira atleta olímpica de verão a competir em dois esportes, skate e surfe.

Depois do bronze em Tóquio, Brown redobrou os esforços pra levar o surfe ao mesmo nível do skate. Ela passou horas na água, participando de competições em piscinas de ondas e em pontos de surfe pelo mundo todo, adaptando o estilo de skate que é tão único dela às ondas.

“As pessoas sempre dizem que meu estilo de skate e de surfe são muito únicos, e espero que isso realmente transpareça. É como uma dança. Quero que cada movimento tenha um propósito, fluindo de uma coisa pra outra. Força e velocidade, com estilo e beleza. Quero que as pessoas me vejam andando de skate e surfando e digam: ‘Uau, que show legal’.”

Sky Brown mantém a simplicidade em Tallinn © Pierre-Antoine Lalaude/Red Bull Content Pool

Meses antes dos Jogos de Paris 2024, Sky estava na disputa por uma vaga olímpica. Apesar de ter ficado em 17º lugar nos Surfing Games da ISA em Porto Rico — o melhor resultado já alcançado por um surfista britânico —, ela perdeu a classificação para Paris por apenas uma posição.

No entanto, fez sua segunda participação no skate, levando pra casa mais uma medalha de bronze pra somar à sua coleção.

06 Estrelando “Now Days” e inspirando a próxima geração de surfistas mulheres

Sky Brown – A “superestrela” do filme “Now Days” © Arto Saari / Red Bull Content Pool

Apesar de ter perdido a chance de surfar em Paris 2024, Sky continua se cercando dos melhores do mundo do surfe. Em 2026, fez parte de um filme de surfe único: “Now Days ”. Com três campeãs mundiais, todas elas também atletas olímpicas – Caity Simmers, Caroline Marks e Molly Picklum –, além da conhecida estrela do surfe Sierra Kerr.

“Eu adoro esse grupo de mulheres. Estar cercada por algumas das melhores surfistas do mundo, todas trabalhando juntas com a mesma paixão, é simplesmente incrível. Quando eu era mais jovem, não havia muitas mulheres praticando isso nesse nível, então fazer parte de um filme que celebra exatamente esse momento significa tudo para mim.”

07 O que vem por aí pra Sky Brown?

Sky Brown no STU Pro Tour RIO 2025 © Pablo Vaz / Red Bull Content Pool

Aos 18 anos, Sky ainda tem como objetivo fazer história como campeã em dois esportes: surfe e skate. E agora, morando no sul da Califórnia, é uma ambição que ela está perseguindo com tudo o que tem.

“Sempre quis ir aonde nenhum atleta tinha ido antes, e fazer isso em LA – em casa – dá ainda mais significado. Perdi a vaga pra Paris no surfe por um lugar, e isso só me fez querer ainda mais. Isso nunca aconteceu em mais de 100 anos, e eu adoro um desafio.”

Sobre o autor Quem é AJ McCord? AJ McCord é uma escritora, apresentadora e criadora de conteúdo que mora em Denver e adora destacar o ser humano por trás da camisa, com foco especial em esportes de ação, aventura e atletas olímpicos. Quando não está escrevendo sobre seus esportes de aventura favoritos, você pode encontrá-la praticando rafting, surfe, snowboard ou, de modo geral, em alguma aventura. Não deixa de acompanhar as aventuras dela nas redes sociais @aj_mccord.