Sky Brown posa com suas pranchas de surfe e de skate.
© Atiba Jefferson / Red Bull Content Pool
Skate

Sky Brown busca fazer história no skate e no surfe

A bicampeã olímpica Sky Brown está só começando. A skatista profissional mais jovem do mundo vai buscar fazer história em dois esportes e tem superado as expectativas a cada passo.
Escrito por AJ McCord, com adaptação de Mariana Lajolo
7 min de leituraPublished on

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Sky Brown

Sky Brown is a two-time Olympic medallist and world champion whose fearless skateboarding, remarkable comeback story and positive attitude inspire millions worldwide.

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Índice

  1. 1
    Crescendo entre o Japão, a Grã-Bretanha e a Califórnia
  2. 2
    Tornando-se a skatista profissional mais jovem do mundo
  3. 3
    A lesão de 2020 que mudou tudo
  4. 4
    Conquistando o bronze em Tóquio 2020
  5. 5
    Em busca da história como skatista e surfista
  6. 6
    Estrelando “Now Days” e inspirando a próxima geração de surfistas mulheres
  7. 7
    O que vem por aí pra Sky Brown?
A primeira vez que o mundo viu o sorriso contagiante da Sky Brown foi num vídeo bem simples dela em uma pequena halfpipe, quando tinha só quatro anos. Começando pelos sapatos com velcro e subindo a câmera até o boné virado de lado, ela segura os eixos do skate e sorri pro pai, que está atrás da câmera.
A skatista americana Sky Brown faz uma manobra em um skatepark nos EUA (2026).

Sky Brown descobriu o skate ainda bem nova, no Japão

© Atiba Jefferson / Red Bull Content Pool

Desde então, o mundo vem acompanhando o jeito dela andar de skate. Tendo crescido perto das praias e com uma rampa de skate tanto no quintal de casa quanto na pré-escola, Sky rapidamente desenvolveu um estilo natural que a destacava dos colegas mais novos.

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“O skate do meu pai era meu brinquedo favorito quando eu era criança”, ela lembra. Mas não era a única prancha que a atraía. “Meu pai me colocou em uma prancha de surfe antes mesmo de eu me lembrar. O surfe e o skate se tornaram parte de quem eu sou.”
Quotation
Quero que as pessoas me vejam andando de skate e surfando e digam: ‘Uau, que show legal’
Sky Brown
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Crescendo entre o Japão, a Grã-Bretanha e a Califórnia

Sky Brown durante um acampamento de surfe da Red Bull nas ilhas Mentawai, na Indonésia, em abril de 2026.

A ligação de Sky Brown com o oceano continua sendo fundamental

© George Karbus / Red Bull Content Pool

Nascida no Japão e criada entre lá, a Grã-Bretanha e a Califórnia, Sky não teve uma infância tão fluida quanto o estilo que ela estava desenvolvendo na prancha. Toda a família dela era criativa, apaixonada por atividades ao ar livre e por aventuras. Sua mãe, Mieko, é japonesa, e seu pai, Stuart, é britânico. Sky viveu não só uma infância multicultural, mas também a percepção desde cedo de que a vida deve ser vivida plenamente, abraçando tudo o que puderes, quem tu és e o que te atrai.
“Por ter nascido no Japão e crescido entre lá, a Inglaterra e a Califórnia, nunca me senti como se me encaixasse em apenas um padrão, e aprendi a amar isso”, reflete.
Então, durante toda a infância, Sky abraçou seu amor pelo surfe e pelo skate da mesma forma que abraçou os diferentes aspectos de sua herança cultural. Sem escolher só um esporte, mas dando a cada um o seu momento.
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Tornando-se a skatista profissional mais jovem do mundo

Sky Brown competindo no Simple Session 2025 em Tallinn, na Estônia, em março de 2025

A Sky cresceu andando de skate em rampas e bowls perto da casa da família

© Nauris Dollins / Red Bull Content Pool

A skatista Sky Brown se apresenta no Red Bull Origin em Venice, Califórnia, EUA, em 6 de setembro de 2025.

Sky abraçou sua herança multicultural

© Zorah Olivia / Red Bull Content Pool

A partir daquele primeiro vídeo numa rampa, surgiram dezenas de outros vídeos da jovem Sky e do seu irmão mais novo, Ocean, andando de skate na cidade litorânea onde moravam. Ela não teve treinamento formal; em vez disso, observava os skatistas mais velhos e passava horas praticando novas manobras.
À medida que suas habilidades cresciam, o mesmo acontecia com o público atraído por esse jovem fenômeno, que tinha tanto estilo e alegria em seus movimentos. Em 2016, esses vídeos fizeram com que ela se tornasse a participante mais jovem de todos os tempos do Vans US Open, aos oito anos. Dois anos depois, ela fez história ao se tornar a skatista profissional mais jovem do mundo, aos 10 anos. Um ano depois, ela foi a primeira skatista mulher a conseguir um 540.
Com o skate prestes a fazer sua estreia olímpica nos Jogos de Tóquio de 2020, Sky estava se destacando como um dos jovens talentos mais promissores do esporte. Seu estilo combinava ousadia e autenticidade com habilidades técnicas sólidas, o que atraía mais fãs e garantia notas cada vez mais altas a cada competição.
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A lesão de 2020 que mudou tudo

Sky Brown posa com sua prancha de surfe durante as filmagens do filme *Now Days*, em 2026.

Sky Brown num dia de surfe

© Arto Saari/Red Bull Content Pool

As quedas fazem parte do skate, mas a que Sky sofreu em junho de 2020 quase custou tudo pra ela. Enquanto treinava nas instalações do Tony Hawk, Sky, que na época tinha 11 anos, estava tentando um Frontside Alley-oop quando perdeu o controle e caiu de uma altura de quase 15 pés de uma rampa de halfpipe.
A queda resultou nas lesões mais graves de sua vida, incluindo múltiplas fraturas no crânio, um braço esquerdo quebrado e lacerações no coração e nos pulmões. Depois de passar dias na UTI, sua recuperação foi descrita como um “milagre” pelos médicos. Ela contou, depois do acidente, que houve um momento em que seus pais cochicharam sobre ela desistir do esporte que quase custou sua vida. Mas, para Sky, nunca houve dúvida alguma.
As mesmas tenacidade e paixão que a atraíram pro esporte desde o início a trouxeram de volta. Ela começou a andar de skate em superfícies planas, ainda com o gesso. Um ano depois, ela estava pronta para o grande momento do skate: a estreia olímpica.
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Conquistando o bronze em Tóquio 2020

Sky Brown foi fotografada para a Red Bull em 1º de abril de 2026, nos Estados Unidos

Aos 13 anos, Sky se tornou a mais jovem medalhista olímpica da Grã-Bretanha

© Atiba Jefferson / Red Bull Content Pool

Se não fosse pela pandemia, Sky nunca teria conseguido se recuperar a tempo de participar dos primeiros Jogos Olímpicos do skate. Mas quando eles finalmente começaram, no verão de 2021, ela estava na beira do parque, com um sorriso no rosto, pronta pra representar a Grã-Bretanha no maior palco do esporte.
Ela estava em alta depois de ter ganhado o ouro nos X Games no mês anterior. No entanto, suas duas primeiras descidas na pista feminina de park terminaram em quedas, antes de ela conseguir o suficiente na terceira pra garantir o bronze. Aos 13 anos, ela se tornou a medalhista mais jovem da história olímpica britânica.
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Em busca da história como skatista e surfista

A atleta da Red Bull, Sky Brown, executa uma manobra épica durante o World Skateboarding Tour 2023 em San Juan, na Argentina, mostrando seu estilo destemido e sua maestria no skate

A Sky quer ser a melhor no skate... e no surfe

© Leandro Terrile / Red Bull Content Pool

Sky Brown durante um acampamento de surfe da Red Bull nas ilhas Mentawai, na Indonésia, em 19 de abril de 2026.

A Sky está focada em realizar seu sonho de praticar dois esportes

© George Karbus / Red Bull Content Pool

Brown sempre disse que nunca se sentiu encaixada em um padrão, o que talvez seja, em parte, o motivo pelo qual ela está perseguindo um sonho que poucos acreditam ser possível: tornar-se a primeira atleta olímpica de verão a competir em dois esportes, skate e surfe.
Depois do bronze em Tóquio, Brown redobrou os esforços pra levar o surfe ao mesmo nível do skate. Ela passou horas na água, participando de competições em piscinas de ondas e em pontos de surfe pelo mundo todo, adaptando o estilo de skate que é tão único dela às ondas.
“As pessoas sempre dizem que meu estilo de skate e de surfe são muito únicos, e espero que isso realmente transpareça. É como uma dança. Quero que cada movimento tenha um propósito, fluindo de uma coisa pra outra. Força e velocidade, com estilo e beleza. Quero que as pessoas me vejam andando de skate e surfando e digam: ‘Uau, que show legal’.”
Sky Brown posa com seu skate antes das finais do Simple Session 25 em Tallinn, na Estônia.

Sky Brown mantém a simplicidade em Tallinn

© Pierre-Antoine Lalaude/Red Bull Content Pool

Meses antes dos Jogos de Paris 2024, Sky estava na disputa por uma vaga olímpica. Apesar de ter ficado em 17º lugar nos Surfing Games da ISA em Porto Rico — o melhor resultado já alcançado por um surfista britânico —, ela perdeu a classificação para Paris por apenas uma posição.
No entanto, fez sua segunda participação no skate, levando pra casa mais uma medalha de bronze pra somar à sua coleção.
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Estrelando “Now Days” e inspirando a próxima geração de surfistas mulheres

As surfistas Caroline Marks, Caitlin Simmers, Sierra Kerr, Sky Brown, Molly Picklum e Erin Brooks posam juntas para o filme “Now Days” em Los Angeles, nos EUA, no dia 24 de novembro de 2025.

Sky Brown – A “superestrela” do filme “Now Days”

© Arto Saari / Red Bull Content Pool

Apesar de ter perdido a chance de surfar em Paris 2024, Sky continua se cercando dos melhores do mundo do surfe. Em 2026, fez parte de um filme de surfe único: “Now Days”. Com três campeãs mundiais, todas elas também atletas olímpicas – Caity Simmers, Caroline Marks e Molly Picklum –, além da conhecida estrela do surfe Sierra Kerr.
“Eu adoro esse grupo de mulheres. Estar cercada por algumas das melhores surfistas do mundo, todas trabalhando juntas com a mesma paixão, é simplesmente incrível. Quando eu era mais jovem, não havia muitas mulheres praticando isso nesse nível, então fazer parte de um filme que celebra exatamente esse momento significa tudo para mim.”
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O que vem por aí pra Sky Brown?

A atleta olímpica Sky Brown manobra no bowl no STU Pro Tour no Rio de Janeiro, Brasil, mostrando a ação destemida do skate em novembro de 2025

Sky Brown no STU Pro Tour RIO 2025

© Pablo Vaz / Red Bull Content Pool

Aos 18 anos, Sky ainda tem como objetivo fazer história como campeã em dois esportes: surfe e skate. E agora, morando no sul da Califórnia, é uma ambição que ela está perseguindo com tudo o que tem.
“Sempre quis ir aonde nenhum atleta tinha ido antes, e fazer isso em LA – em casa – dá ainda mais significado. Perdi a vaga pra Paris no surfe por um lugar, e isso só me fez querer ainda mais. Isso nunca aconteceu em mais de 100 anos, e eu adoro um desafio.”

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