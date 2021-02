Homens voadores rasgam o céu na madrugada de São Paulo

No fim de semana em que o Sambódromo do Anhembi receberia o desfile das escolas de samba, a passarela recebeu do céu um gesto simbólico. Logo nas primeiras horas do domingo, São Paulo ganhou um brilho com

que riscaram o espaço aéreo da cidade, a mais de 2 mil de metros de altura. Vestidos com wingsuit e com as roupas iluminadas, o quinteto fez aterrissagem perfeita de paraquedas no palco da folia paulista.