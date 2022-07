'Preciso viver o CT intensamente', diz Mateus Herdy

e fez bonito mais uma vez. Chegou até as quartas de final, passando até pelo australiano Jack Robinson, vice-líder do ranking. E mostrou que a promessa está cada vez mais próximo de virar uma realidade.

"Esse evento em Saquarema foi demais para eu ver o quanto quero estar aqui [no WCT, a divisão principal do circuito]. As duas últimas vezes que competi no CT fiz bons resultados e isso só me faz pensar, 'nossa, preciso estar aqui logo, quero viver isso intensamente'", diz Mateus. Agora, o objetivo é esse: garantir a classificação.

Até o fim do ano, serão seis etapas do Challenger Series, o circuito de acesso. Mateus precisa ficar entre os dez melhores para subir pra elite. "Vou dar meu máximo. Quero muito me classificar", diz.

Mas não é uma tarefa fácil. Cada evento começa com 96 atletas de ponta, muitos com passagem pelo CT. "É bem difícil, bati na porta duas vezes para entrar. No ano passado, se tivesse contado somente os resultados de 2021, eu estaria dentro, mas como contou os resultados de 2020 também, fiquei de fora", lembra.

