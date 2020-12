As 5 ondas mais difíceis do mundo para Adriano de Souza

A dificuldade de surfar nem sempre está só ligada às características da onda em si, e sim às características do seu surfe. Para

, por exemplo, Sunset está entre as ondas mais difíceis do mundo, pois segundo ele, o seu surfe não se encaixa com a onda. No vídeo abaixo, batemos um papo com o campeão e pedimos para que ele elencasse as 5 ondas mais difíceis do mundo. Dê o play e veja quais as outras 4 ondas que Mineiro encara o medo e as dificuldades!