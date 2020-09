O campeão Adriano de Souza parte pra última turnê

Quando pendurar a prancha na parede, terão sido 15 anos competindo na elite, mesmo descontando 2020, o ano em que tudo parou. Desde 2005, Adriano veste a lycra para fazer o que mais ama com toda a dedicação de um grande atleta. As recompensas? Foram muitas. Sete etapas vencidas e um sonho de infância alcançado, o título mundial em 2015.

