Médico fez Mineiro acreditar que seu futuro era o surfe

Em 1999, Adriano de Souza era apenas um garoto de apenas 12 anos que não sabia bem o que fazia na sala de Marcelo Baboghlian no Instituto Mar Azul. O médico, experiente, cuidava de grandes atletas da elite do surfe , como Renan Rocha . E, àquela altura, já não tinha dúvidas sobre o futuro do Mineiro .

Baboghlian já sabia que o garoto franzino poderia ter uma carreira promissora e foi a primeira pessoa a fazer com que Adriano também acreditasse e sonhasse com isso. Mas o que ele também sabia era o que mais tarde seria passado ao jovem surfista. Era preciso mais do que horas sobre as ondas para se tornar um profissional de sucesso no surfe . "A base do trabalho sempre foi mostrar para esses meninos e meninas que a alta performance não está somente relacionada à questão técnica e tática", diz o médico.

Então, naquela altura, Baboghlian tinha o papel de mostrar ao garoto que fora criado em uma favela do Guarujá que com dedicação e trabalho duro Adriano de Souza poderia mudar a realidade da sua vida através do surfe. "Ele tinha uma disciplina muito diferenciada para um garoto da idade dele. E rapidamente entendeu o que precisava ser feito para quebrar as barreiras de como ele seria visto no circuito", diz o médico.

Além da prática do surfe , existem quatro variáveis que são de extrema importância para a formação de um atleta. São elas: saúde geral, nutrição, condicionamento físico e psiquismo. E é justamente nos cuidados com esses pilares que entra o papel do médico. "Uma das grandes características do Adriano é fixar o aprendizado. Ele escuta tudo que a gente fala pra ele e incorporava no dia a dia dele", conta.

Eles se veem duas vezes por ano presencialmente para montar um plano. Uma na pré-temporada, para uma revisão geral do estado de saúde e também para alinhar o que precisa ser feito. E outra vez no meio da temporada para reajustar alguma prática.

Além das consultas presenciais, Baboghlian fica 24 horas disponível para seus pacientes. E não são poucos. Somente no Circuito Mundial, hoje são seis atletas brasileiros. Ítalo Ferreira também mantém os cuidados com a sua saúde nas mãos do médico. Ao longo da história, 21 dos atletas da elite passaram pelo Instituto Mar Azul. Um saldo muito positivo para quem se dedica ao surfe.

Para Baboghlian, o grande lance da medicina esportiva é a promoção da saúde. "As pessoas veem no médico simplesmente alguém que vai curar o problema. Mas o legal da medicina esportiva é a parte que cuida da promoção de saúde: promover saúde. É o 'estar melhor amanhã do que estou hoje'", explica.

E Adriano de Souza, sem dúvida, entendeu muito bem este recado desde muito novo. Hoje, depois de quase 15 anos no circuito mundial, foi um dos atletas mais longevos da elite. Apesar de algumas lesões, Mineiro perdeu pouquíssimas etapas por conta delas. Sempre esteve nas cabeças e agora se despede em alto estilo .

