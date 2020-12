Peterson Rosa, o bronco mais querido do surfe brasileiro

Peterson Rosa foi um dos surfistas mais expressivos da geração dos anos 1990 no Brasil. Nascido no Guarujá e criado em Curitiba, no Paraná, se apaixonou pelo mar em Matinhos, balneário paranaense que a família frequentava.

Em 1982, seu avô, por quem foi criado, foi aconselhado por médicos a morar no litoral por problemas de saúde. “Quando tinha 7 meses, eu peguei uma infecção e meu pai era pobre. Por isso fui morar com meu avô. O plano era voltar dois anos depois. Mas quando deveria voltar, meu pai e minha mãe tiveram mais dois filhos e assim acabei sendo criado pelos meus avós", contou Peterson ao jornal "A Tribuna do Paraná".

Morando no melhor pico de surfe do Paraná, o sonho de Peterson era ter uma prancha de surfe. Mas o avô, a quem Peterson chamava de pai, não queria. Ele queria que o neto fizesse faculdade de direito e trabalhasse na na Procuradoria Federal da República, como ele. Já a avó queria um neto médico. Típico da época, quando os pais viam no surfe um esporte marginal.

Peterson Rosa © Arquivo Pessoal

Mas Peterson, conhecido como Bronco mais tarde, mostrou sua personalidade forte e cabeça dura logo na infância. No dia das crianças de 1984, ganhou do avô um relógio Cosmos, moda da época, que trocava pulseiras. Mas não se contentou. "Foi simples. Eu cheguei para o meu amigo Paulo Borges, o Véio, que estava vendendo a prancha. Perguntei se ele trocava com o relógio e ele topou", conta.

Ao chegar em casa, o avô não ficou nada contente. “Ele trancou a prancha no banheiro por uma semana. Eu dizia para ele: pai, com essa prancha vou comprar um monte de relógios como aquele que você me deu”, conta Peterson.

E assim aconteceu. Ainda muito pequeno, Peterson começou a vencer diversos campeonatos. Aos 13 anos já se dedicava integralmente ao surfe. Aos 15 se profissionalizou. “Meu pai não acreditava. Eu ganhava com patrocínios da Ciclone e da Company do Rio e da Gerry Linden de São Paulo oito vezes mais do que ele na Procuradoria. Na época, era o equivalente a 16 vezes o valor de um salário mínimo”, diz.

Com um estilo agressivo e inovador para a época, Peterson ganhou os holofotes do mundo. Foi por muitos anos o brasileiro a passar mais tempo no circuito mundial de surfe, 14 temporadas, sendo superado apenas por Adriano de Souza que já está há 15. Seu melhor ano no circuito foi 2001, quando ficou na sétima colocação. Mas o ápice da carreira foi quando venceu o vice-campeão mundial Mick Campbell em uma final alucinante na Barra da Tijuca, em 1998. Peterson também foi tricampeão brasileiro.

Peterson Rosa foi treinador de Adriano de Souza por um período © Aleko Stergiou

Intempestivo, agitado e questionador, Peterson sempre foi ouvido. "Bronco é porque o bicho é estabanado. Sempre levando as paradas ao extremo. Mas sempre ajudou muito a galera. Quem não conhece ele mais a fundo acha que ele é um cara mais duro. Mas ele é um excelente cara", falou Fábio Gouveia para o Canal Off, quem viajou muito com Peterson durante as competições.

Hoje, está mais calmo, mais maduro e pretende continuar surfando até quando as pernas aguentarem. "Meu plano é surfar até os 50, 60, 70 anos. Enquanto eu puder estar subindo em cima de uma prancha, eu vou estar lá", completa.