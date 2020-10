Picuruta Salazar domou o pranchão e virou um recordista

O quebra-mar, no limite de Santos com São Vicente, se tornou a extensão do quintal de casa para aquele menino, apelidado de Picuruta. Foi lá, nos anos 70, ainda adolescente, que se formou pro esporte o surfista brasileiro com mais títulos: as suas prateleiras têm 170 troféus, do pranchão à pranchinha, do tubo ao bico, dentro e fora do Brasil.